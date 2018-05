Een dagje dierentuin? Dat wordt steeds duurder

Het opvallende geluidsfragment over ‘Yanny’ of ‘Laurel’ beheerst nog steeds de wereld: zelfs het Witte Huis is er volop over in discussie. In een nieuwe video worden beide namen door medewerkers onder de loep genomen, al hoort Trump iets héél anders – hij zegt ‘cofveve’ te horen, waarmee hij verwijst naar zijn raadselachtige tweet van een jaar geleden.

Zoals 'The Dress'

Nog niks meegekregen van het mysterie rondom Yanny of Laurel? Dan praten we je even bij. Het geluidsfragment doet denken aan ‘The Dress’, een foto van een jurk die in februari 2015 viral ging. Er was destijds discussie over de kleur van de jurk: waar de een écht blauw en zwart zag, beweerde de ander juist goud en wit te zien.

Verschil in frequentie

Het geluidsfragment van nu roept eenzelfde soort discussie op: sommigen horen namelijk de naam ‘Yanny’, anderen ‘Laurel’. Luisteraars zouden andere dingen horen door een verschil in frequentie. Beide woorden zijn namelijk te horen, maar de één op een hoge frequentie en de ander op een lagere. Het verschilt per persoon of je eerder de hoge of lage variant oppakt, alhoewel over het algemeen jonge mensen eerder Yanny horen, omdat de klank een hogere frequentie heeft.

Cofveve

Ivanka Trump hoort in ieder geval ‘zó duidelijk Laurel’, verklaart ze in de video. Volgens perschef Sarah Huckabee Sanders is dat echter een gevalletje fake news: zij hoort alleen Yanny. En dan Trump, die met het woord ‘cofveve’ op grappende wijze reageert op het dilemma. Hij refereert hiermee naar een tweet van een jaar geleden waarbij hij zich wilde uiten over de pers, maar (waarschijnlijk) een spelfout maakte, waarna er op het internet dagenlang speculaties volgden over het mysterieuze woord.