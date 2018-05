Directeur krijgt celstraf na verdoezelen van ongeval

Vanaf 24 juni mogen alle vrouwen in Saudi-Arabië, die een auto kunnen besturen, zelf rijden. Saudische staatsmedia meldt dat Saudi-Arabië klaar is met de voorbereidingen om vrouwen te laten autorijden. Dat houdt in dat verkeerscontroleurs nu zijn ingelicht over de veranderingen, ook worden mannen opgeroepen om hun vrouwelijke familieleden te wijzen op verkeersregels, zodat ze zichzelf en anderen veilig kunnen houden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Regel opheffen

Het was lange tijd illegaal voor vrouwen om auto te rijden in Saudi-Arabië. Er waren nog geen omgangsregels voor mannelijke politie-agenten met vrouwelijke bestuurders en het land had geen rijscholen voor vrouwen. In september vorig jaar maakte de Saudische koning bekend de regel op te willen heffen. Eerder deze maand werden er echter nog meerdere vrouwenrechtenactivisten opgepakt, waardoor er weer twijfels ontstonden over de progressieve ontwikkelingen in Saudi-Arabië.

Gevangenisstraf of boete

Over de jaren zijn er verschillende verklaringen gegeven voor het rijverbod. Zo zou een vrouw achter het stuur ongepast zijn en zouden mannen zich geen raad weten als bijrijder van een vrouw, meldt Trouw. Een islamitische geestelijke gaf zelfs als argument dat autorijden schadelijk zou zijn voor de eierstokken. Vrouwen die wel achter het stuur kropen, riskeerden een gevangenisstraf of boete. Met dat risico in het achterhoofd voerden verschillende islamitische vrouwen actie, door zichzelf van achter het stuur te filmen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar