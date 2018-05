Cafés in Tiel laten alleen 'Nederlanders' binnen

In twee cafés in Tiel wordt niet alleen gecontroleerd of je wel 18+ bent, maar óók of je wel Nederlands kan spreken. De regel geldt in principe voor iedereen, maar is wel ontstaan nadat er bonje met Poolse arbeidsimmigranten is geweest, meldt de Gelderlander.

'Goedenavond'

Het gaat om café De Tijd en danscafé De Kikker, die via een doorgang met elkaar verbonden zijn. Hoe er precies wordt getest of iemand wel fatsoenlijk Nederlands spreekt? Nou, aan buitenlandse bezoekers wordt bij de deur gevraagd om in het Nederlands goedenavond te zeggen en hun ID-kaart te laten zien, vertelt eigenaar Christjan Ernste. Hij wil met de regel geen buitenlanders weren, maar wel de taalbarricade opheffen. Wanneer bezoekers geen Nederlands kunnen en niet begrijpen wat een ander zegt, loopt het al gauw hoog op, stelt de eigenaar.

Geen discriminatie

Polen die Nederlands spreken en verstaan zouden dus ook zo binnen mogen, hetzelfde geldt voor andere Nederlandssprekende migranten. De regel geldt in zijn algemeenheid en daarom vindt Ernste dat hij niet discrimineert. Hij stelt zelf dat hij dronken, niet-Nederlandstalige bezoekers, bijvoorbeeld niet netjes kan vragen het pand te verlaten zonder dat er getrek en geduw van komt. Ook wanneer iemand per ongeluk een biertje van een ander omstoot heeft hij ‘gelijk stress’, omdat hij zijn excuus of uitleg niet zou begrijpen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar