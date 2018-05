Belgische huizen lelijk? Vlamingen zijn juist trots

Eén van de sprekers tijdens de Nationale Dodenherdenking, Wim Alosery (94), is in de nacht van woensdag op donderdag overleden. Hij overleefde meerdere werkkampen in de Tweede Wereldoorlog en er werd een boek over hem geschreven, de laatste getuige.

Bijzonder verhaal

Frank Krake schreef het boek over het leven van Alosery. Er wordt onder andere in verteld dat Alosery in 1944 werd opgepakt wegens ‘werkweigering’ en via kamp Amersfoort in het concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland belandde. Vanuit daar werd hij op het cruiseschip Cap Arcona gezet. Op het schip voeren niet alleen gevangenen, maar ook vluchtende SS’ers mee. Het werd op 3 mei 1945 door de geallieerden gebombardeerd. Het schip zonk en duizenden opvarenden kwamen om het leven, maar Alosery overleefde. Hij bereikte als een van de weinigen de kant door via een touw aan de reling richting het water te zakken en op een reddingsvlot te klimmen.

Boek overhandigen

Alosery was de laatste West-Europeaan die de scheepsramp heeft overleefd. Hij zou zijn boek vrijdag overhandigen aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zijn verhaal gaat echter niet verloren: het boek kwam op de derde plaats binnen van de besteller top 60, de wekelijkse lijst van best verkopende boeken in Nederland, en gaat nu een tweede druk in.

