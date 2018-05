Basisschool schrapt homorol musical vanwege geloof

Nu het schooljaar langzaamaan tot een einde komt, is het repeteren voor veel musicals van achtstegroepers ook weer begonnen. Dat brengt, naast een beetje podiumvrees, plezier met zich mee, maar ook het sluiten van compromissen.

Zo heeft de directeur van de Anninksschool in Hengelo de rol van een homokoppel toch maar geschrapt, om zeker te weten dat een gelovige leerling mee mag blijven doen aan het musicalspektakel.

Zelf besloten

De leerlingen van groep 8 van de openbare montessorischool besloten zelf om het script van de musical maar eens te herzien. Het man/vrouw-koppel in de toneeltekst vormden ze om tot een man/man stel: veel leuker, vonden de leerlingen.

Jehova's Getuigen

Twee jongens uit de klas namen de rollen op zich. Eind goed, al goed, zoals het een perfecte musical betaamt? De directeur van de school Ben de Vlugt zag echter een probleem. Een van de kinderen uit de klas komt uit een gezin van Jehova’s Getuigen. Die accepteren homo’s, maar staan niet toe dat homoseksualiteit wordt gepraktiseerd en/of uitgedragen.

„Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten. En mijn uitgangspunt is dat álle kinderen bij dit afscheid van school moeten zijn”, vertelt de directeur aan Tubantia.

Ouders van de leerling

De directeur besloot het toneelstuk door te laten gaan met het originele script. Hij nam geen contact op met de ouders van de gelovige leerling, omdat hij van mening was dat dit geen verandering zou brengen. De directeur vertelde aan de leerlingen dat hij ontzettend trots op ze is omdat ze zelf kwamen met de homorollen.

De beslissing zorgde voor veel reacties vanuit ouders en leerlingen, maar het zorgde ook voor ophef op social media. De keuze was, mede omdat het om een openbare school gaat, niet juist zijn geweest.

Het was dan ook geen makkelijke beslissing, aldus de directeur. „Draai het eens om. Als ik het zo had gelaten, was dat meisje buitengesloten vanwege haar geloof. Daar had je waarschijnlijk niemand over gehoord, dat had de krant niet gehaald, maar ik had dat niet acceptabel gevonden.”