Afgelopen nacht de warmste meinacht sinds 1901

De gewonnen finale van de Champions League tegen Liverpool was mogelijk de laatste wedstrijd van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid. Nadat de Portugese superster in Kiev voor de vijfde keer de belangrijkste beker voor Europese clubs boven zijn hoofd had gehouden, hintte hij op een vertrek. ''Het was geweldig om voor Real Madrid te spelen'', zei Ronaldo.

Foto: ANP

'Toekomst nu niet belangrijk'

De voetballer zei binnen enkele dagen uitsluitsel over zijn toekomst bij Real Madrid te geven. Hij ging verder nergens op in. "Het is nu tijd om hiervan te genieten", zei Ronaldo tegen televisiezender beIN Sport.

Of het overkwam alsof hij afscheid nam, liet Ronaldo in het midden. "Ik laat binnen enkele dagen meer weten. De toekomst van de spelers is nu niet belangrijk. Het belangrijkste is dat Real Madrid de Champions League heeft gewonnen." Ronaldo speelt sinds 2009 voor Real Madrid en heeft bij de club nog een contract tot medio 2021.

Zevende keer topscorer

Cristiano Ronaldo mag zich voor de zevende keer topscorer van de Champions League noemen. De Portugese aanvaller maakte dit seizoen vijftien doelpunten voor Real Madrid. Met een totaal van 120 doelpunten mag de 33-jarige Portugees zich ook de topscorer aller tijden van de Champions League noemen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar