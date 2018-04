Zelfmoordpoeder was tijdlang te koop via Marktplaats

Het was de afgelopen twee weken 'gewoon' een aantal keer te koop aangeboden via Marktplaats: het omstreden zelfmoordmiddel waarmee onlangs een jonge vrouw zelfmoord pleegde. Voor twintig euro was het potje met het dodelijke poeder verkrijgbaar.

Alhoewel het omstreden middel niet werd aangeboden als zelfdodingsmiddel, maar als iets anders, werden de advertenties telkens gemeld door gebruikers en daarna verwijderd.

Grijs gebied

Een woordvoerder van Marktplaats vertelt aan Omroep Brabant dat ze het erg vervelend vinden dat het middel op de website werd aangeboden. “Wij handelen altijd op basis van wet- en regelgeving. Dat is in dit geval lastig, omdat het poeder in een grijs gebied zit. Het is legaal om het te verhandelen, maar we hebben natuurlijk ook informatie dat het middel in bepaalde concentraties een gevaar voor de volksgezondheid is.”

Of er ook iets van het middel is verkocht, weet de verkoopsite niet. ,,Maar we hebben niet gezien dat mensen biedingen hebben gedaan", aldus de woordvoerder. De site heeft toezichthouder NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, om advies gevraagd omdat ze niet goed weet wat ze moet doen als het middel weer op de site wordt aangeboden. Ze willen het middel snel kunnen weren.

Negentienjarig meisje

Een negentienjarig meisje uit het Brabantse Uden maakte in februari een eind aan haar leven met het middel, dat ze zelf op internet had besteld. Premier Mark Rutte zei in maart dat hij het ‘uiterst onwenselijk’ vond dat er een zelfmoordpoeder in omloop is dat inmiddels een eerste slachtoffer heeft gemaakt.

De zaak wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie. Zo moet er ook duidelijk worden of de Coöperatie Laatste Wil (CLW), een belangenorganisatie die zich inzet voor het recht op zelfdoding, iets te maken heeft met de zelfmoord van het Brabantse meisje. CLW gaf aan haar ruim 23.000 leden informatie over het middel, waardoor aangesloten ‘inkoopgroepen’ het zelf konden inkopen.

De coöperatie stopte eind maart met het geven van informatie aan haar leden na een gesprek met het Openbaar Ministerie.

