Het is feest in Eindhoven. Op het zonnige en afgeladen Stadhuisplein heeft de selectie van PSV maandagavond vol trots de kampioensschaal laten zien. Er werd met volle borst meegezongen met het clublied, er was vuurwerk en flink wat rook: de sfeer was feestelijk tijdens de viering van de 24e landstitel.

De club in een overvol Philips Stadion.

Foto: ANP

Maandagmiddag vertrok de club vanuit het Philips Stadion voor een tocht op de platte kar door de stad. Langs de route werden de voetballers toegejuicht door de tienduizenden supporters. Uiteindelijk waren er meer dan 65.000 mensen in de stad.

Foto: ANP

Vol feestgedruis

Het Stadhuisplein, dat plek bood aan ongeveer 20.000 mensen, stond al snel helemaal vol. Op het 18 Septemberplein en op de Markt waren de optocht en de huldigingen ook te volgen op grote schermen.

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP

Foto: ANP

'Weinig geslapen'

PSV-trainer Phillip Cocu bekende tijdens de tocht van ruim 2 uur op de platte kar dat hij weinig geslapen had. ,,Ik zat nog vol met adrenaline'', lachte hij. ,,Alles ging nog eens langs mij heen, inclusief de overwinning tegen Ajax. Daarna hebben we flink feest gevierd, met de selectie en met de familie. Na deze huldiging gaan we gezamenlijk nog een happie eten bij De Verlenging. Doen we het nog even dunnetjes over.''

Cocu spreekt op het Stadhuisplein. Foto: ANP

De rit was geweldig volgens de trainer. ,,Het blijft een fantastische rit. Dit zijn hele speciale momenten. Als je ziet wat je teweeg kunt brengen met voetbal. De titel krijg je nooit cadeau, dat vergt veel opofferingen en die hebben we allemaal geleverd. Dit feest is de beloning voor een fantastische prestatie’’, zei hij.

Foto: ANP

