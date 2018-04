'We kunnen moeilijk een blik mensen opentrekken'

Festival hier, festival daar. We feesten erop los met z’n allen, maar achter de schermen is een collectieve zoektocht uitgebroken. Leveranciers van festivals kampen namelijk met een tekort aan podiumbouwers, zo blijkt uit onderzoek van de NOS.

Ook LinQ Event Group, een leverancier van personeel voor op- en afbouw van evenementen, kent het probleem. ,,Tegenwoordig hebben we werk voor het dubbele aantal podiumbouwers’’, vertelt Paul van Rengs, directeur van het bedrijf dat onder meer personeel levert voor North Sea Jazz en Lowlands. ,,Die tendens is vorig jaar begonnen en zet dit jaar verder door.’’

Toename

Een van de oorzaken van het tekort is de forse toename van het aantal festivals in Nederland. Kon je in 2012 nog kiezen tussen 708 festivals, inmiddels is dat aantal gegroeid tot 836. De verwachting is dat die bij elkaar zo’n 18,2 miljoen bezoekers trekken. Dat voorspelt EM Cultuur, een marketingbureau voor de culturele sector. Daarnaast zijn er in Nederland regelmatig meerdere evenementen in hetzelfde weekend.

Ondanks dat dit aantal met ongeveer 100 festivals is gedaald ten opzichte van vorig jaar, blijft het aantal hoog. De ruime keuze tussen festivals zorgt ervoor dat organisatoren zich van elkaar willen onderscheiden.

,,Het decor van een festival is tegenwoordig een heel belangrijk onderdeel’’, weet Bente Bollmann, marketingmanager van Lowlands en Down the Rabbit Hole. ,,Wij huren zelf geen podiumbouwers in, dat doen onze leveranciers. Wij horen wel van hen dat er inderdaad een tekort is. Het is een van de redenen om al in een vroeg stadium afspraken te maken met leveranciers.’’

Piemeltoren

Karin Janssen van Gigant, gespecialiseerd in onder meer (podium)constructies voor creatieve decoratie op festivals, krijgt inderdaad bijzondere wensen binnen: ,,Het wordt inderdaad steeds gekker en groter. Denk aan Tomorrowland waar de decoratie echt tot in de puntjes is afgewerkt. Of het festival Milkshake, waar wij vorig jaar de constructie hebben gebouwd voor een piemeltoren.’’

Tomorrowland, een van de festivals waar decoratie belangrijk is. Foto: ANP

Om podiumbouwer te worden heb je geen specifieke opleiding nodig. Handig zijn en van aanpakken houden, zijn de belangrijkste kwalificaties. Vaak krijg je een basistraining en kun je zo aan de slag. ,,Opdrachten zijn er genoeg, maar we kunnen moeilijk een blik mensen opentrekken’’, aldus Van Rengs.

Zomer

Maar waar blijven dan toch al die stoere bikkels? Volgens Van Rengs zijn podiumbouwers gebonden aan seizoenswerk en is het daardoor lastig om personeel voor langere tijd aan je bedrijf te binden.

,,De meeste evenementen vinden nu eenmaal plaats in de zomer. Een deel van ons personeel sturen we in de winter naar het buitenland, maar dat kun je niet met de hele club doen.’’

Flexibel

Toch is het echt wel een leuke baan, weet Karin Janssen van Gigant. ,,Je komt op allerlei plekken, werkt met leuke mensen en je kunt flink uren maken. Onze jongens zitten nu bijvoorbeeld in Groningen voor Koningsdag. Dat is een enorme klus. Daar zijn ze drie dagen lang, 24 uur, in ploegen mee bezig. En ja, flexibiliteit is belangrijk; het is geen kantoorbaan. Maar de tijden zijn natuurlijk wel bespreekbaar.’’

