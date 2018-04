VS, Frankrijk en Groot-Brittannië vallen Syrië aan

Amerika, Engeland en Frankrijk hebben zaterdagochtend vroeg met kruisraketten en straaljagers drie doelen aangevallen in Syrië. De aanval heeft te maken met het Syrische chemische wapenprogramma en is een reactie op de gifgasaanval in de Syrische stad Douma vorig weekend.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft iets na 3.00 uur Nederlandse tijd opdracht gegeven tot precisieaanvallen in Syrië. Niet kort daarna deed Syrië melding van explosies. In een toespraak op de Amerikaanse televisie zei Trump dat het doel van de aanvallen is om ,,een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens." Het eerste doel was een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin bewaard werd. Het derde doel was een opslag- en commandocentrum, ook bij Homs.

,,Gezamenlijk hebben we een duidelijke boodschap afgegeven aan Assad en zijn moordlustige luitenants, dat ze niet nog een aanval met chemische wapens moeten uitvoeren waarvoor ze verantwoordelijk worden gehouden", zei de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis in een toelichting op de Amerikaanse, Franse en Britse luchtaanvallen op Syrië. Hij legt uit dat de doelen zo zijn uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is. Ook was het de bedoeling om de kans op mogelijke Russische slachtoffers gering te houden.

Luchtafweersysteem

In totaal zijn er zo’n 100 raketten afgevuurd op Syrië. Meerendeel van de raketten zijn al neergehaald door het Syrische luchtafweersysteem nog voor ze hun doel konden treffen. De Syrische staatsmedia heeft het over het neerschieten van 13 kruisraketten.

Ook melden de lokale media dat bij de raketaanval op militaire doelen bij Homs drie burgers en zes soldaten gewond zijn geraakt. De Syrische regering en haar bondgenoten hebben de Westerse aanval afgeslagen en de doelen waren dankzij een Russische waarschuwing al dagen geëvacueerd, aldus een vertegenwoordiger van de regionale alliantie die Assad steunt.

Rusland is woedend

Rusland is boos en stelt dat de acties niet zonder gevolgen kunnen blijven. Trump noemde de aanval het resultaat van het falen van Rusland. In een verklaring stelde de Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, dat hij de beledigingen aan het adres van Poetin ,,onacceptabel en ontoelaatbaar'' vindt. Hij zei dat Amerika niet het recht heeft om andere landen de schuld te geven van de toestand in Syrië. President Trump beschuldigde de Russen er eerder van partner te zijn van ,,een met gas dodend beest dat zijn eigen volk uitmoordt en ervan geniet''.

De Russische president Poetin heeft de door het Westen uitgevoerde raketaanvallen op Syrië fel veroordeeld. Het was volgens hem een aanval op een wettige regering die door Rusland wordt geholpen in de strijd tegen terroristen. De huidige escalatie van spanningen in en rond Syrië hebben volgens de Russische leider een verwoestend effect op de internationale betrekkingen. Bovendien maken de Amerikaanse acties tegen Syrië de humanitaire ramp daar alleen maar erger.

De Fransen benadrukken dat de aanval op Syrië niet gericht was op de daar gelegerde Russische soldaten. Frankrijk zegt Rusland voorafgaand aan de militaire actie te hebben gewaarschuwd. ,,We zijn niet uit op een confrontatie en willen escalatie tegengaan", aldus Minister van Defensie Florence Parly. ,,Dat is de reden dat we ons er, samen met onze bondgenoten, van hebben vergewist dat de Russen op voorhand waren gewaarschuwd."

Dag van de veerkracht

De regering van Assad heeft koeltjes gereageerd op de Westerse aanval. In Damascus zijn beelden verspreid van president Assad die op zijn werk komt. Assad arriveert met een koffertje bij het presidentieel paleis. De beelden zijn van zaterdag, ,,de dag van de veerkracht'', zo wordt vermeld.

Begrip

Premier Rutte reageert via sociale media op de aanval. Hij zegt dat het kabinet begrip heeft voor de actie en noemt die "weloverwogen en proportioneel".

