Verdachte dodelijke overval ontkomt straf na fout OM

Dikke mensen mogen niet meer in de erewacht staan tijdens de dodenherdenking bij de Waaldorpersvlakte. Daar vindt ieder jaar op 4 mei een grote herdenking plaats bij de Bourdonklok, waar een erewacht van zes mensen bij staat.

De Vereniging Erepeloton Waalsdorp kreeg al jaren klachten van tv-kijkers en aanwezigen over mensen met een te fors postuur. Mensen 'met een dikke buik' krijgen een andere taak, is besloten in een ledenvergadering. Dat moet vooral gezien worden als een waarschuwing, volgens de secretaris van de vereniging.

In de catering

Bas Jongeneel was zes jaar als vrijwilliger werkzaam voor het erepeloton, tot hij te horen kreeg dit niet meer te mogen doen. Hij is woedend en vraagt zich af wat precies een te fors postuur is. ,,Ik weet het niet maar ik mag in elk geval niet meer in de erewacht staan. Ik krijg een andere taak. Ik mag helpen in de catering. Ik weet alleen niet of dat een goed idee is voor iemand met een fors postuur", vertelt hij lachend.

De wijziging is vorig jaar al doorgevoerd. In de notulen van 9 maart 2017 staat volgens Omroep West: ,,Een aantal leden van de erewacht begint een fors postuur te krijgen, althans voor deze functie. Er komen geregeld vervelende opmerkingen en klachten over binnen. Om dit te voorkomen, zullen we mensen met een te fors postuur een andere taak moeten geven."

Niet discrimineren

De vrouw van Bas Jongeneel vertelt aan de omroep dat ze benieuwd zijn wat de volgende stap is. ,,In Nederland mag je niet discrimineren, maar juist een vereniging die onze oorlogshelden herdenkt, zet mensen met een in hun ogen wat dikkere buik weg", aldus Francisca Roeten.

Secretaris van de vereniging Wendy Broers staat zelf vanwege haar omvang ook niet meer in de erewacht en snapt dat goed. ,,Mensen met een fors postuur leiden af. Mensen storen zich eraan dat iemand in een te strakke overall in de erewacht staat en dat begrijp ik."

Maat 60

Broers ontkent dat iemand vanwege diens postuur ooit een plek in de erewacht is ontzegd, maar ,,als ze niet in de overalls passen, kunnen ze niet in de erewacht staan’’. De pakken zijn er tot maat 60, een flinke maat volgens Broers. ,,In totaal zijn er tachtig leden en vijftien plekken in de erewacht. Voor elk denkbare maat een overall regelen, gaat te ver", vindt ze.

De opmerkingen en klachten komen van de leden zelf, zegt Broer. ,,Het is niet respectvol als de knopen er bijna afspringen. En we willen de mensen zelf ook beschermen.’’

