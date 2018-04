Veel minder illegale migranten naar Italië

Via de Middellandse Zee komen er veel minder illegale migranten Italië binnen in vergelijking met vorig jaar. In maart waren dat er een kleine 1400. Alhoewel dat alsnog klinkt als een groot aantal, gingen er in maart 2017 negentig procent meer illegale migranten de zee over.

In totaal kwamen er in de eerste drie maanden van 2018 6600 illegale migranten Italië binnen, een daling van driekwart in vergelijking met een jaar daarvoor.

Eritreeërs en Tunesiërs

Dit blijkt uit cijfers van Frontrex, het Europese grensagentschap. Zij hebben geen verklaring voor de daling. Van de illegale migranten kwam een kwart uit Eritrea, de tweede grootste groep kwam uit Tunesië.

Stijging in Griekenland

In Griekenland was er wel een stijging van aangekomen migranten. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen daar ruim 7900 migranten aan, een stijging van een derde in vergelijking met 2017. Dit waren vooral Syriërs en Irakezen, die over land via Turkije kwamen.

Het aantal mensen dat dit jaar illegaal de zee overstak om Spanje binnen te komen, was vergelijkbaar met vorig jaar: 3400 in het eerste kwartaal. Dit waren vooral migranten uit Marokko, Guinea en Mali.

Gevaarlijke tocht

De oversteek via de Middellandse Zee op bootjes is gevaarlijk. In 2015 kwamen er 3371 mensen om het leven in de zee, in 2016 waren dat er meer dan 4200 en ook in 2017 overleefden duizenden migranten de oversteek niet: ze verdronken of raakten vermist.

