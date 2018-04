Tandvleesontsteking levensgevaarlijk

Jongeren moeten vaker naar de tandarts om ernstige tandvleesontstekingen en daarmee grote gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Het wordt ons al vroeg geleerd: poets elke dag twee keer je tanden, flos en stook. Doe je dat niet, dan krijg je gaatjes. De allergrootste boosdoener is echter parodontitis, maar daar wordt amper voor gewaarschuwd. En dat terwijl deze vergevorderde tandvleesontsteking grote gevolgen kan hebben. Hartklachten, suikerziekte en zelfs vruchtbaarheidsproblemen staan allemaal op het lijstje. Mondzorgdeskundigen pleiten daarom voor een snellere opsporing van deze sluimerende tandvleesontsteking.

Mondziekte

,,Parodontitis is een van meest voorkomende, maar ook een van de meest sluimerende mondziektes. Het kan jaren duren voor het effect hiervan zichtbaar is, maar dan is het soms al te laat om het nog volledig te kunnen genezen.”, zegt tandarts en implantoloog Peter van der Schoor.

Parodontitis is vergelijkbaar met een lekkage in de mond. Langs het tandvlees ‘lekken’ er bacteriën en andere ontstekingsproducten het tandvlees en de kaak in waardoor ze onbelemmerd de bloedbaan in kunnen. Dat kan voor langere tijd 24 uur per dag zo doorgaan waardoor er op den duur aderverkalking, suikerziekte of andere problemen worden veroorzaakt.

Vooral jongeren tussen de 20 en de 30 zijn een risicogroep omdat daar het proces al sluimerend opgang kan komen, zegt tandarts Van der Schoor die zelf een praktijk heeft in het Gelderse Garderen. ,,Voor mensen in die leeftijd is de tandarts vaak duur en dus besluiten ze om minder vaak of helemaal niet meer te gaan. Maar juist op die leeftijd kan het lichaam bij een besmetting met parodontitis nog volledig genezen.”

Test

De tandarts en zijn vakgenoten vinden daarom dat er überhaupt vaker op de ontwikkeling van parodontitis moet worden getest. Bijvoorbeeld bij de huisarts of de specialist in het ziekenhuis. ,,Met een test die net zo werkt als een zwangerschapstest, maar dan met druppels speeksel in plaats van urine, kan je in 5 minuten zien of er sprake is van mogelijk parodontitis. Bij een positief resultaat kan er dan doorverwezen worden naar een gebitsspecialist.”

Kont beter verzekerd dan mond

Omdat mensen pas zelf iets gaan doen als ze ergens last van hebben, en parodontitis niet direct merkbaar is, is er een omslag in de mondzorg nodig. Van der Schoor: ,,Het probleem is nu nog dat er geen verzekeraar is die de behandeling hiervoor vergoedt in het basispakket. Pas vanaf een paar centimeter na de huig, het ‘KNO-gebied’, wordt er verzekerd.” Gekscherend besluit hij: ,,In Nederland is je anus beter verzekerd dan je mond. En dat terwijl de mond de spiegel is van de gezondheid!”