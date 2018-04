Suikertaks in Groot-Brittannië is een groot succes

Dé plek om te laten zien wat je als hobbykok in huis hebt moet wel MasterChef Nederland zijn, het tv-programma waarin gezocht wordt naar de beste amateurchef van ons land. Vanaf maandagavond zie je iedere maandag en woensdag op Net5 hoe twintig kandidaten strijden om uiteindelijk het allerbeste kunstje in de keuken te kunnen laten zien.

Koken aan de top

MasterChef is officieel het meest succesvolle kookprogramma ter wereld: het wordt in 52 landen uitgezonden en staat daarmee zelfs in het Guinness Book of World Records. Bést een eer om aan mee te mogen werken dus, beaamt ook jurylid Freek van Noortwijk, die samen met Stefan van Sprang en Jonathan Zandbergen de scepter zwaait in het programma.

Vier restaurants

Van Noortwijk (29) heeft inmiddels vier restaurants in Amsterdam op zijn naam staan: Guts & Glory, Breda, Píta en Maris Piper. Hij noemt zichzelf “iets minder geschoold” dan de andere twee juryleden, maar laten we wel wezen: het succesvol laten draaien van vier restaurants levert uiteraard net zoveel expertise op. Hij houdt naar eigen zeggen dan ook een hoop balletjes in de lucht: een aantal restaurants én de opnames van een programma combineren is aardig intensief.

Internationale reputatie

Het is niet de eerste keer dat de chef op televisie verschijnt - maar MasterChef beschouwt hij wel als hele andere koek: „MasterChef heeft internationaal een fantastische reputatie: als je ziet wat voor mensen daaraan mee hebben gewerkt, ben ik des te blijer dat ik hiervoor gevraagd ben! Denk bijvoorbeeld aan Gordon Ramsey, hij is natuurlijk niet de minste. Het leuke aan jureren is dat je er niet uit kunt vliegen: wanneer je aan de andere kant staat, heb je toch geknepen billetjes. Daarnaast kan je je expertise laten gelden, dat is altijd top.”

Bordje met een idee

Waar Van Noortwijk op let wanneer hij jureert? Nou, vooral naar smaak, verder ook wel naar opmaak en techniek. „Ik wil simpelweg iets heel lekkers eten zonder teveel gelul. Het bordje wat ik voor m’n neus krijg, moet daarnaast bij de deelnemers passen en een bepaald idee uitdragen. Af en toe wist ik écht niet welk bordje ik tot de beste moest bekronen, shit was dat. Toch was het kiezen niet altijd even moeilijk: je hebt vanaf het begin natuurlijk een aantal favorieten die er lang inblijven, daarna wordt het wel lastiger. Er zijn twee kandidaten uitgegaan waarvan ik dacht: hè, die maakten naar mijn idee een dikke kans om te winnen!”

Restaurant versus televisie

Mede door de opening van zijn vierde restaurant, ervoer het jurylid de opnames als behoorlijk intensief. „Je bent toch drie dagen per week aan het draaien en de andere momenten spendeer je in je nieuwe zaak. Het gaat niet alleen om veel uren maken: je moet ook op veel verschillende plekken zijn en met allerlei mensen in contact staan. Ik wil natuurlijk helemaal niet klagen, want ik kies er zelf voor 100 procent voor. Toch ga ik mezelf af en toe weleens voorbij. Ik wil vooral mijn core business niet uit het oog verliezen, want het gevoel dat ik krijg wanneer ik door mijn nieuwe restaurant loop is nog bijzonderder dan op tv komen. Samen knallen met een team van dertig man is een heerlijk gevoel! Ik ben daardoor continu op zoek naar balans, wat over het algemeen wel lukt door mijn compagnons én beste vrienden Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden. Zonder hen ben ik niets.”

Nieuw project

Of hij nog toekomt aan zijn privéleven? „Een stuk minder dan eerst. Ik doe uiteraard wel zeer regelmatig fantastische dingen met mijn vriendinnetje (Katja Schuurman, red.) en we maken mooie reizen. Daarnaast ben ik alweer bezig met een nieuw project: in ons restaurant Guts & Glory hebben we elke drie maanden een nieuwe menu, dat we baseren op een bezoek aan een bepaald land. Die reizen willen vast gaan leggen in een boek en ook op bewegend beeld, voor tv of online.”

Rollercoaster

Voor de kandidaten is het uiteraard net zo’n intensieve periode geweest: dat kan deelnemer Maretti de Roo-Princen (31) als geen ander beamen. MasterChef is altijd al haar lievelingsprogramma geweest, mede omdat ze houdt van ‘alles wat met eten te maken heeft’. „Het is een fantastisch programma! Ik zat in een rollercoaster die ik niet had willen missen. Omdat ik óók als juf voor de klas sta, was het een erg drukke periode. Ik wilde voor beide 100 procent gaan. Tussen de opnames door ben je natuurlijk gewoon thuis, maar de avond vóór een draaidag slaap je in een hotel.”

Passies combineren

Wat het programma Maretti heeft opgeleverd? " Ik heb het vooral ervaren als de bevestiging dat ik iets met eten wil doen. Dat wist ik op zich altijd wel, maar nu wil ik het dan ook echt in combinatie met lesgeven gaan uitvoeren. Hoe ik die twee passies kan combineren weet ik nog niet helemaal, maar m’n liefde voor eten is in ieder geval nog levendiger geworden.” Een beetje spannend vindt Maretti de eerste uitzending wel: „Ik vind het heel raar om mezelf op tv te gaan zien! Masterchef deed ik echt voor de ervaring, om het mee te maken. Het stukje tv was eigenlijk een bijzaak. Dat maakt me extra nieuwsgierig.”

