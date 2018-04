'Straatrace' in Utrecht zorgt voor zwaargewonde man

Doen alsof je zwanger bent op 1 april is één van de oudste grappen die men kan bedenken. De Britse Kayla Lee vertelt nu echter in een emotionele Facebookpost waarom dit niet voor iedereen hilarisch is: ze had vorig jaar een miskraam en verloor daarbij dus haar kindje. “Wat in jouw ogen een grap is, breekt het hart van een ander”, schrijft ze online.

Pijn en onbegrip

Kayla deelde het bericht vorig jaar al, maar het ging vandaag opnieuw ‘viral’ omdat ze op het moment zwanger is geworden. In het oorspronkelijke bericht plaatst ze een aantal emotionele foto’s van haarzelf met een zwangerschapstest. Na haar miskraam kon ze alleen maar huilen en onbegrip voelen. Het is een pijn die bijna niemand kan beschrijven, schrijft ze: hoe kan je namelijk ‘goed’ rouwen om iemand die je nog nooit hebt ontmoet? Vanwege die reden riep ze iedereen op om twee keer na te denken voor je een grap over een eventuele zwangerschap maakt.

Veel steun

Kayla ontvangt een hoop steunbetuigingen onder haar post. Zo reageert iemand dat hij zich nooit had gerealiseerd hoe pijnlijk het kan zijn voor een moeder om een miskraam mee te maken.