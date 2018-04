Schutter actief bij hoofdkantoor Youtube

Even een wasje draaien, je tandenpoetsen, je benen of gezicht scheren; het lijken de normaalste zaken van de wereld. Maar oh, er zit zoveel meer achter. Heb jij ooit nagedacht over alle processen, onderzoeken en techniek die er achter jouw afwasmiddel zitten? Metro in ieder geval niet, tot nu. Verslaggeefster Pien van Breda begaf zich in de wondere wereld van P&G.

Ik voel mij net als Sjakie in de chocoladefabriek. Maar in dit geval in een innovatiecentrum gevuld met geurende wasverzachters, wasmachines vanuit de hele wereld en laboratoria met de nieuwste innovatietechnieken.

P&G (Procter & Gamble) neemt mij mee in de wondere wereld van alle processen achter onze vertrouwde schoonmaakmiddelen. Het is een multinationaal bedrijf gespecialiseerd in het maken van consumentenproducten. Per jaar investeren ze $2 miljard in R&D en met duizenden onderzoekers werken ze elke dag aan het verbeteren van hun producten.

Sjakie in het innovatiecentrum

De tour begint met een introductie van R&D Directeur David Ingram in het Brusselse Innovatie Centrum (B.I.C.), David vertelt hoe P&G tot stand is gekomen. Vol trots vertelt hij dat de heren William Procter en James Gamble het bedrijf waren gestart met een zeepje. Ja, met enkel een zeepje. En dit is uitgegroeid tot een van de grootste bedrijven gericht op consumentenproducten. En daar gaat het bij P&G ook om: de consument. Later in de tour kom ik erachter dat echt alles draait om de consument en daarom worden de klanten ook vaak meegenomen in het proces om de producten te verbeteren.

Het PALL-lab | P&G

Het PALL-lab

De rondleiding kan beginnen, na een korte wandeling komen we aan in het PALL-lab (Performance Assesment Laundry lab). Nog nooit heb ik zoveel wasmachines in één ruimte gezien. Met machines uit Amerika en Japan tot realistisch nagemaakte was-situaties zoals die in Afrika zijn. Verschillen die wasmachines dan? Jazeker! De temperatuur, grootte, hardheid van het water etc. wisselen per land. En aangezien P&G wereldwijd producten verkoopt moet hier natuurlijk rekening mee worden gehouden. In dit lab onderzoeken ze met behulp van de consument welke wasmiddelen wit het witst houden en kleuren het mooist. Plus of de vlekken die we zien - en de viezigheid die we niet met het blote oog zien! - wel echt weg gaan.

Het parfum-lab | P&G

Het parfum-lab

We vervolgen onze tour naar het parfum-lab. En ja, wie ruikt er nou niet in de supermarkt even aan de dop van een afwasmiddel of wasverzachter of die wel echt lekker ruikt? Maar dit is dus enkel de eerste stap. In het parfum-lab zorgen ze ervoor dat die geur er ook nog is als je de kleding uit de wasmachine haalt. En daarnaast moeten diezelfde kleren na een langere tijd ook nog lekker ruiken. Qua geur wordt hier rekening gehouden met natuurlijke producten, associaties met geuren en trends.

Het sensory-lab

Het sensory-lab

Ennnn door. Op naar het sensory-lab om te ondervinden hoe we de geuren beleven. Want hoe erg worden we nou eigenlijk wel niet beïnvloed door omstandigheden? Dus maar eens even tijd voor een experiment: twee precies dezelfde ruimtes met beide een geur in zich. Maar welke geur is het sterkst? We worden verzocht om de beurt de ruimtes te betreden. Een kamer is tien graden warmer. En naar ons idee minder sterk qua geur. Maar je raadt het natuurlijk al. De beide kamers hebben dezelfde geur bij zich maar die worden dus met verschillende temperaturen anders beleefd. En zo hebben ze nog meerdere experimenten.

Het analytische lab

Het analytische lab

Vervolgens gaan we door naar het analytische lab waar door middel van robots en machines mini-wasmachines worden nagemaakt. Hierin wordt de werking van een echte wasmachine gesimuleerd en het effect op vlekken gemeten. Hier zien we ook de focus op duurzaamheid van P&G terug aangezien zo’n simulatie wel 3500 ‘wasjes’ per maand kan draaien. Met echte wasmachines zou dit anderhalf jaar duren en daarnaast helpen ze hiermee 150 duizend liter water besparen.

Duurzame innovatie

Als laatste krijgen we te horen hoe het hele proces achter het verpakken van de producten gaat. Niet geheel onbelangrijk. En hier zien we al helemaal duurzame innovatie terug. Zo wordt er veel gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. P&G heeft kort geleden nog een verpakking ontworpen, waarbij tot 25% plastic wordt gebruikt dat is aangespoeld op het strand.

Een wasje doen zal nooit meer hetzelfde zijn na deze rondleiding. Het proces dat achter de ontwikkeling van deze producten zit gaat ver en houdt rekening met de consument en het milieu. Ik ben benieuwd wat ze over tien jaar allemaal bedacht hebben op het vlak van wasmiddelen en andere huishoudelijke producten.