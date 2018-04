Rapster (9) vloekt en gooit met geld op Instagram

Babynieuws! Hertogin Kate Middleton, de vrouw van de Britse prins William, is maandagochtend vroeg opgenomen in het St. Mary's Hospital in Londen. Daar beviel ze enkele uren later van een zoon. De baby weegt 3827 gram.

Journalisten en nieuwsgierige royaltyfans stonden al dagen bij het ziekenhuis te popelen om de opname van Kate te zien – en natuurlijk om straks als eerst de baby te spotten. Dat is de vijfde telg in lijn van opvolging van de Britse troon.

Royalfans bij het ziekenhuis. Foto: ANP

Maar aan de bekendmaking van de geboorte van een Britse koninklijke baby gaan nogal wat regeltjes en (stok)oude tradities vooraf. Lees mee:

1. De koningin moet als eerste op de hoogte zijn

Oké, afgezien van de mensen (waaronder prins William) in de kraamkamer dan. Maar voordat het publiek iets mocht horen over de geboorte, moest eerst koningin Elizabeth op de hoogte worden gebracht, net als de andere 'oude' familieleden en de familie van Kate. Na de geboorte van prins George, kreeg de koningin naar het schijnt zelfs een bericht via een versleutelde telefoon, schrijft Metro UK.

Een Britse stadsomroeper. Foto: ANP

2. Een stadsomroeper maakt de geboorte bekend

Toen de royal baby geboren werd (en de rits mensen alvast verplicht op de hoogte is gesteld), werd het nieuws kenbaar gemaakt aan het publiek door een stadsomroeper. Een traditie die heel wat jaren teruggaat, toen er nog geen mobieltjes of televisies waren om nieuws snel wereldkundig te maken. De stadsomroeper kondigde al eerder de geboortes van prins George (inmiddels 4), prinses Charlotte (inmiddels 2) en de verloving van prins Harry en Meghan Markle aan.

Een agent houdt de wacht. Foto: ANP

3. Ezel op het bordes

Een Brit die de stadsomroeper heeft gemist en toevallig langs het Buckingham Palace liep, kon daar ook de geboorte zien aangekondigd worden: op een soort chique gouden schildersezel. Deze ezel wordt traditiegetrouw op het voorplein geplaatst. Dit is een strikte regel: er mag door het Twitteraccount van Kensington Palace niet over de geboorte worden getwitterd tot de schildersezel geplaatst is, anders wordt het account zonder pardon geblokkeerd. Dat is goed gegaan, want het Twitteraccount is nog live:

4. Kanonschoten

Nog een oude traditie bij de geboorte van een koninklijke baby is het lossen van 41 kanonschoten door de koninklijke paardenartillerie in het Green Park in Londen. Ook bij de Tower of London worden 62 schoten gelost. Op alle overheidsgebouwen wordt momenteel de vlag gehesen.

Dat klinkt als een waslijst waar een pasgeboren moeder misschien niet per se op zit te wachten. Maar het koninklijke stel heeft er al een paar kunnen verwijderen uit de to do list. Zo was het tot 1948 gebruikelijk dat er een minister aanwezig was bij Britse koninklijke geboortes. Ook was het lang gebruikelijk dat er een aartsbisschop bij de bevalling was.

Naam van de baby

Wie benieuwd is naar de naam van de baby, moet nog even wachten. Die wordt –weer getrouw aan de traditie- pas over twee weken bekend gemaakt. Op internet werd al volop gespeculeerd over namen, onder andere Arthur en Frederick waren veel geopperde jongensnamen. Wij zijn benieuwd!

