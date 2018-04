Prinsesjes droegen alle drie kleding van mama Máxima

Waarom zou je nieuwe kleding kopen als je de kleding van mama Máxima tot je beschikking hebt? Dat dachten de prinsessen ook! De drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima droegen op Koningsdag allen een kledingstuk uit de garderobe van moederlief. Dat werd ontdek door Josine Droogendijk, de auteur van het boek Modekoningin Máxima.

De oudste van de drie, prinses Amalia (14) droeg een jasje dat haar moeder in 2015, 2016 en 2017 heeft gedragen. Prinses Alexia (12) droeg het spijkerjasje dat haar moeder op Koninginnedag in 2004 droeg toen de koninklijke familie ook in Groningen op bezoek was. ,,Ook prinses Ariane (11) heeft even gesnuffeld in de kast van Máxima en draagt een vestje uit haar moeders kast", zegt Droogendijk.

Belgische modehuis Natan

Eerder was al bekend dat koningin Máxima en prinses Amalia vrijdag creaties van het Belgische modehuis Natan droegen. De rode baret die koningin Máxima vrijdag draagt is een creatie van Maison Fabienne Delvigne. Máxima droeg de baret met de naam Pitsy ook tijdens Koninginnedag in 2004. De baret is wat kleiner gemaakt om te kunnen voldoen aan de actuele modetrends.

