Kwestie Dotan moet ons nóg alerter maken

De kwestie rond zanger Dotan, die met nep-fanaccounts op social media zijn imago opvijzelde, staat niet op zichzelf. ‘Er wordt op grote schaal met likes en volgers gesjoemeld.’

Veel aandacht voor zanger Dotan dit weekend nadat via een artikel in de Volkskrant naar buiten kwam dat zo’n 140 accounts van zijn fans op social media niet echt zijn. Hoewel hij zelf ontkent er daar iets vanaf te weten, is er bewijs dat hij zijn voormalig manager jaren geleden zélf de opdracht gaf tientallen van deze ‘trollen’ voor hem te creëren om daarmee het beeld dat mensen van de zanger hebben een bepaalde richting op te sturen. Ook bleken de hoofdrolspelers van de mooie verhalen waarmee Dotan de afgelopen jaren geregeld in het nieuws kwam niet te bestaan.

Likes en volgers gekocht

Dat er gesjoemeld met likes en volgers is volgens Diederik Broekhuizen van The Best Social Media bijbehorende Awards, een site gespecialiseerd in het vinden van ludieke en creatieve posts op onder meer twitter en facebook, geen verassing; het gebeurt aan de lopende band, zegt hij. ,,Heel veel likes en volgers op internet zijn nep. Ik weet ook heel zeker dat er door veel meer artiesten op grote schaal likes en volgers worden gekocht. Het verhaal van Dotan is wel extreem, maar dat er ook door anderen wordt gesjoemeld om een imago op te vijzelen, is zeker.”

Volgens Broekhuizen is het creëren van een niet bestaande identiteit op internet niets nieuws, maar gaat dat langzaamaan wel veranderen. ,,Zeker aan het begin van het internet deed iedereen alles onder een nickname, dat was heel normaal. Waar we nu wel steeds meer naartoe gaan, is een gereguleerd internet. Net zoals dat mensen in het echte leven geregistreerd staan, zal dat op den duur online ook zo zijn. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maar die kant gaan we wel op.”

Gevaarlijk

Nu zijn verzonnen fans van een artiest misschien nog onschuldig, het toont wel aan hoe eenvoudig je de publieke opinie kunt veranderen door een heel legertje trollen in te zetten om een bepaalde mening de wereld in de sturen. Broekhuizen: ,,We kunnen er wat betreft Dotan grapjes over maken, maar dit kan – en gebeurt- ook op veel grotere schaal bijvoorbeeld in de politiek. Stemmen kunnen op deze manier worden beïnvloed. Wat dat betreft is het internet een gevaarlijke plek.” De kwestie Dotan maakt ons weer even alert, denk hij. ,,Goed dat we ons nu weer beseffen dat er heel veel accounts op internet zijn die bewust zijn aangemaakt om de opinie ergens over een bepaalde kant op te sturen.”

Nummer 1 hit voor Dotan?

En Dotan, is die nu uitgerangeerd na deze sociale misser? ,,Aandacht is nog steeds het kostbaarste goed op internet, dus het zou mij niet verbazen als Dotan over een paar weken weer op nummer 1 staat met een het liedje I’m Sorry of iets dergelijke”, besluit de social media-kenner lachend.