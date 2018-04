Jongen vertelt over misbruik door vriendin

In de Britse media werd er vorige week veelvuldig over geschreven: de zaak Jordan Worth. Deze 22-jarige studente heeft haar vriend jarenlang ernstig psychisch en lichamelijk mishandeld.

Worth, die docent wilde worden, werd veroordeeld tot ruim zeven jaar cel, verder kreeg ze een contactverbod opgelegd. Haar inmiddels ex-vriend heeft nu het anonieme stilzwijgen verbroken om zijn verhaal te doen over het misbruik.

‘Ideale schoondochter’

Wat meer informatie over de zaak: Jordan leek volgens media de ideale (schoon)dochter: ze haalde hoge cijfers, deed aan vrijwilligerswerk en zamelde geld in voor kinderen in Afrika. Neem daar een fijne familie bij, en je zou denken dat er niet veel mis kon gaan. Samen met haar vriend Alex Skeel, die ze in 2012 op school had leren kennen, woonde ze in Stewartby, tussen Londen en Birmingham.

Maar ondanks de op social media voorgelegde schone schijn, was de relatie tussen de twee zacht gezegd problematisch. De buren van het stel ontdekten dat er iets niet helemaal goed zat tussen de twee. Ze hoorden Jordan en Alex vaak ruziemaken, waarbij het niet sporadisch was dat er voorwerpen door het huis werden gegooid. Jordan werd met een hamer en een schroevendraaier voor het raam gezien, terwijl Alex ‘Ga van me af, blijf van mijn hoofd en doe dat niet’, riep. Toen de buurman de jongen later zag, viel hem op dat hij brandwonden had. Dat had hij zelf gedaan, verklaarde hij tegenover de buurman.

Ernstige brandwonden door kokend water

Vorig jaar besloten de buren de ‘smoesjes’ niet langer te geloven en na nog een luidruchtige ruzie besloten ze de politie te bellen. De hulpdiensten troffen de jongen aan met verwondingen op zijn hand en tweede- en derdegraadsverbrandingen op zijn armen en benen. Die heeft hij nog zelf proberen te verbinden met huishoudfolie, maar zo’n vijf procent van zijn lichaam was verschroeid door wat later kokend heet water bleek te zijn.

Het stel eerder in de relatie. Foto: Facebook/Sun

Controle over alles

Bij verdere onderzoeken werden nog meer brandwonden gevonden, maar ook sporen van steekwonden over zijn lichaam. Worth werd opgepakt. Naast het excessieve lichamelijke misbruik, had Worth ook de psychische macht over haar vriendje, vertelde openbaar aanklager Maryam Syed aan Metro UK. Worth bepaalde wat hij aandeed, wanneer en of hij mocht eten, nam zijn Facebookprofiel over en besloot over zijn sociale contacten: hij werd geïsoleerd. Er was een periode van negen maanden dat hij niet in hetzelfde bed mocht slapen.

Veel afgevallen

Alex, die inmiddels in een interview aan Mail Online vertelt over de heftige periode, was er niet goed aan toe toen het misbruik aan het licht kwam. „Ik dacht dat mijn ledematen geamputeerd moesten worden. Ik had open brandwonden. Ik was 19 kilo afgevallen. Het was verschrikkelijk. Het waren eerst drie jaar aan mentale misbruik, daarna werd het fysiek.”

Alex lijdt aan hydrocefalie, wat betekent dat hij een waterhoofd heeft: een aandoening waarbij er teveel hersenvocht in de hersenholtes is. Dat zorgt voor een druk op de hersenen, waardoor sommige hersenfuncties kunnen worden aangetast. Alex vertelt dat dit er mede voor zorgde dat hij Jordan geloofde toen zij vertelde dat het misbruik normaal was. Hij werd door haar overrompeld.

Niet naar de politie

Omdat de man was afgezonderd van zijn omgeving, had zijn familie niet door wat de ernst was van het misbruik. „Mijn ouders vermoedden wel dat ze mij mentaal geweld aandeed, maar ze wisten niet van het fysieke deel. Dat begon ook langzaam. Eerst met kleine dingen zoals dat ze me sloeg.” Alex was bang naar de politie te stappen. Bang voor de consequenties die het zou kunnen hebben om de persoon die hem mishandelde, te verraden, vertelt hij.

Ondanks het arrest en de recente veroordeling, heeft Jordan volgens bronnen een nieuwe relatie. Ze werd maandag schuldig bevonden aan ‘controlerend en dwingend gedrag in een intieme relatie, het opzettelijk verwonden van haar vriend en het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.’ Afgezien van de celstraf heeft Jordan een oneindig contactverbod opgelegd gekregen en zal geen contact meer mogen opnemen met Alex.

Alex vertelt aan Daily Mail dat hij een fonds op wil zetten voor mannen die iets soortgelijks is overkomen. Hij wil anderen helpen, maar gaat zelf ook naar een groep voor slachtoffers van huiselijk geweld.

