Gouverneur Kemerovo weg om brand winkelcentrum

Eerste paasdag kon voor Dries Roelvink niet veel beter beginnen. Zijn zeer succesvolle 1 aprilgrap bezorgde hem de grootste lol. „Natuurlijk word ik niet kwaad om een chocoladepaashaas met een gele zwembroek aan”, lacht de volkszanger.

Roelvink werd enkele weken benaderd door snoepwinkelketen Jamin, zogezegd een vriendje van de zanger. „Hij zei: eerste paasdag valt dit jaar op 1 april. Zou het niet leuk zijn als wij een gespierde paashaas met een gele zwembroek in de winkels brengen en dat jij dan boos wordt en je beroept op het portretrecht.”

Grote keten

Zo gezegd zo gedaan. Ook de video waarin Dries een filiaal van Jamin bekogeld met eieren was een idee van de eigenaar van de keten. „Ik heb echt hele hatelijke mails gehad en veel reacties op Facebook”, aldus Roelvink.

Voordat Dries 'ja' zei, moest hij „toch even overleggen” met zijn manager. „Die zei: je gaat een hoop stront over je heen krijgen, maar het is een 1 aprilgrap, dus we doen het.” Dries kreeg betaald voor de stunt. „Het was best een leuke financiële deal. Het is ook niet zomaar een grapje, ik heb veel kritiek gekregen en ben er toch een week aan bezig geweest. Bovendien is Jamin een grote keten.”

Gele zwembroek

Dries loog niet alleen zijn fans en de pers voor, ook zoon Donny trapte in de grap. „Dave had het meteen door, maar mijn jongste trapte erin. Ik moest echt moeite doen, maar heb hem in de waan gelaten. Ik zei 'wacht maar, jouw portretrecht komt ook nog wel eens ter discussie te staan. Dat moet je beschermen. De gele zwembroek is van mij’." Toen Donny de waarheid ontdekte, zei tegen zijn vader dat hij „gemeen in elkaar zit”

Hoewel Dries zondag „heel veel lol” heeft, is het waarschijnlijk de laatste keer dat de zanger meewerkt aan een 1 aprilgrap. „Zodra ik nog maar iets heb waar mensen aan kunnen twijfelen, zal alles bestempeld worden als een grap”, schat hij in. „Maar het is fantastisch gelukt. En paashaas Paas Baas Dries is niet aan te slepen!”

