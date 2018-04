Door aap uit huis geroofde baby dood teruggevonden

In het Indiase dorpje Tababstra werd afgelopen zaterdagochtend een kindje uit zijn huis meegenomen door een aap. Enkele dagen later zijn de stoffelijke restje van het jongetje aangetroffen in een put achter het huis.

Het jongetje was nog maar zestien dagen oud, toen het door de aap werd gegrepen en mee naar buiten werd gesleept. De moeder kon niet voorkomen dat het dier het kind meenam. Volgens politieagenten werkzaam in de regio is dit een zeer zeldzaam geval.

Voedsel

Het is echter voor de dieren wel gebruikelijk om in deze regio, in het oosten van India, huizen binnen te dringen op zoek naar voedsel.

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de aap het kindje buiten heeft laten vallen in een put, waar het jongetje, zo lijkt het, door verdrinking om het leven is gekomen. Nader onderzoek naar de doodsoorzaak moet uitsluitsel geven.

Volgens politiecommissaris Pradhan is dit de eerste keer dat een aap er met een baby vandoor gaat. „Hoewel apen regelmatig mensen aanvallen of huizen binnendringen op zoek naar voedsel, is dit de eerste keer dat een aap met een baby op de vlucht slaat.”

Boos

Volgens de Times of India zijn familieleden en dorpsbewoners boos op de lokale overheid. Zij vinden dat de lokale politici de apenpopulatie te lang hebben laten doorgroeien.

„Ik heb mijn kind verloren door nalatigheid van de overheid. Als zij op tijd hadden ingegrepen was mijn kind nog in leven geweest", aldus de vader van de baby tegenover de krant.

