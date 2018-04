De Amerikaanse Lauren is '260 weken' zwanger

260 weken zwanger? Dat is in het ‘echt’ –natuurlijk- onmogelijk. Toch wordt het in een video van de National Partnership For Women and Families in Amerika gezegd om problematiek rondom het ouderschapsverlof in de VS aan de kaak te stellen. De video is grappig, maar de reden erachter een stuk serieuzer.

Immense buik

In de video zien we Lauren, die juridisch medewerker is bij een klein advocatenkantoor in Denver. Ze zit op een stoel met een immense, zwangere buik van ‘260 weken’. Waarom? Volgens de voice-over kan Lauren het zich niet veroorloven om verlof op te nemen. Daarom heeft ze besloten zwanger te blijven, want Lauren en haar man hebben allebei geen betaald ouderschapsverlof. Daarom spaart ze haar vakantiedagen, zodat ze verlof op kan nemen wanneer haar baby zes jaar is.

Geen doorbetaald verlof

86% van de werknemers in Amerika heeft geen doorbetaald verlof rondom hun zwangerschap: ook vrouwen niet. Het financiële aspect speelt een grote rol in het wel of niet nemen van (extra) kinderen. Het opnemen van zwangerschapsverlof geldt in Amerika dus als pure luxe: het is per federale wet weliswaar geregeld dat je recht hebt op twaalf weken verlof, maar dat is onbetaald. Het is dus heel normaal dat je zo vanuit je werk het ziekenhuis in rolt.

Afsluiting

In de video wordt gezegd dat ‘Lauren en haar man het hebben gehad over emigreren naar een ander land waar er wél een verlofregeling bestaat, maar helaas mag Lauren sinds 2012 al niet meer vliegen.’ Het filmpje wordt afgesloten met een waggelende zwangere vrouw die bíjna vast komt te zitten in de lift en ‘Lauren zal haar kind simpelweg nog even bij zich moeten houden. Want, wat is het alternatief? Dat er in Amerika een nationale verlofregeling komt waarbij ouders doorbetaald worden tijdens hun verlof? Dat zou bizar zijn.”

