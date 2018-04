Clubhuis No Surrender dicht: 10 arrestaties

Een 15-jarig meisje dat in België door haar moeder als vermist was opgegeven, is teruggevonden op het treinstation van Rijssen. Ze werd huilend aangetroffen in een hoekje van het station. Wat bleek? Het meisje was halsoverkop in de trein gestapt zodat ze haar internetliefde kon ontmoeten, maar hij had haar laten staan.

De 21-jarige vrouw die haar vond sprak haar aan en kreeg te horen dat het meisje uit Brugge kwam en naar Rijssen was gekomen om de 17-jarige jongen te ontmoeten met wie ze al een tijdje via internet contact had. Maar toen ze op het treinstation aankwam, kwam ze tot de conclusie dat de jongen helemaal niet op het station op haar stond te wachten.

Een beetje impulsief

De vrouw uit Rijssen twijfelde geen seconde en nam het Belgische meisje mee naar huis. Ze wist de contactgegevens van de jongen te achterhalen en ging er samen met het meisje naar toe. Hij vertelde dat hij inderdaad via internet contact met haar en dat hij haar impulsief uitnodigde om naar Rijssen te komen. Toen zij dat prompt deed, schrok hij daar zo van dat hij niet wist wat hij moest doen.

De ouders van de jongen in kwestie belden snel de moeder van het meisje op, die haar dochter ondertussen als vermist had opgegeven. Ze legden uit wat er was gebeurd en dat het meisje nu veilig bij hun was. In overleg besloten ze dat het meisje een nachtje in Rijssen zou slapen en de volgende ochtend door de jongen en zijn ouders zou worden teruggebracht naar Brugge.

Naastenliefde

De 21-jarige vrouw krijgt de nodige complimenten van de politie uit Rijssen op Facebook. ,,Dit is Naastenliefde, met een hoofdletter N, en daar worden wij heel blij van!'', drukken ze de vrouw op het hart.

