Cel en tbs geëist voor doodsteek vorig jaar in metro

De Zweedse dj en producer Avicii, Tim Bergling, is plotseling overleden op 28-jarige leeftijd. Hij werd vrijdagmiddag dood gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman, meldt zijn Amerikaanse vertegenwoordigster. ,,De familie is er kapot van en we vragen iedereen om hun privacy te respecteren in deze moeilijke tijd.'' Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Avicii, die dankzij wereldhits als Levels, Wake Me Up en Hey Brother een van de populairste dj's aller tijden is geworden, maakte vorig jaar rigoureus een einde aan zijn tours en shows. Hij staakte zijn toernee in 2016, maar ging door met het maken van muziek in de studio. Hij bracht diverse nieuwe platen uit en stond andere artiesten bij als producer. In oktober verscheen nog een documentaire over de Zweedse dj, Avicii: True Stories.

Bergling had gezondheidsproblemen. Hij had voordat hij stopte met optreden een acute alvleesklierontsteking door zijn overmatige drankgebruik. Verder werden zijn blinde darm en galblaas verwijderd. Metro schreef al eerder over de lichamelijke en mentale moeilijkheden van de jonge muzikant. Of zijn dood hiermee samenhangt, is nog niet bekend.

