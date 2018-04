Bakken in april: ‘Dit is luxe, hoor!’

En dan is het opeens zomer. Niet officieel, maar daar laten échte zonaanbidders zich niet door weerhouden. Met honderden tegelijk togen ze woensdag naar Zandvoort aan Zee. Doordeweekse dag of niet.

Er zijn van die geluiden die je meteen dat ultieme strandgevoel bezorgen. Het ruisen van de branding, het geritsel van aanspoelende scheermessen en natuurlijk het gegil van overenthousiaste zeemeeuwen op zoek naar een verloren frietje. Gaan deze geluiden ook nog gepaard met lachende kinderen, klinkende wijnglazen en een bellende ijscoman, dan weet je dat het strandseizoen geopend is. Metro nam op deze eerste echte stranddag van het jaar een kijkje op Zandvoort aan Zee, net als talloze zonaanbidders en zelfs een enkele zwemmer.

Zwemmen

,,Ja, het was koud. Daar kan ik vrij duidelijk over zijn”, zegt Sigrid uit Zwolle zodra ze na een heldhaftige duik (oké, tot haar middel maar toch) in de zee weer op haar kleedje zit. De 30-jarige durfal heeft lang uitgekeken naar deze duik. Ze is echt gek op de zee, getuige ook de ‘watertatoeage’ met onder meer een vis en golven op haar onderbeen. ,,Zodra ik de zee zie, voel ik een soort kinderlijk enthousiasme. Het is een beetje alsof je heel erg verliefd bent en hem of haar dan eindelijk weer ziet.”

Hans en Rijkje

Een stukje verderop lopen een man en een vrouw door de branding. Het zijn boer en zus Hans en Rijkje uit Deventer. Rijkje: ,,We doen wel vaker iets leuks samen en nu het zulk lekker weer zou worden, besloten we naar het stand te gaan.” Het duo maakt een flinke wandeling. ,,We lopen naar IJmuiden en weer terug. Dat is een kilometertje of 10 en dan weer terug”, zegt Hans. Rijkje: ,,En tussendoor meren we even aan in Bloemendaal!”

Sander de suppende papa

In zee voltrekt zich intussen ook een sportief tafereel: er wordt druk gesupt, het staand op een soort surfplank voortpeddelen van jezelf. Een van hen is Reinder, een 37 jarige ‘suppende papa’, zoals hij zichzelf noemt. ,,Ik heb gewoon een baan en een gezin, maar ben ook fanatiek supper. Ik ga het hele jaar door zeker een keer per week de zee op.” Op 5 en 6 mei zijn er hier in Zandvoort wedstrijden. ,,Dan moet je wel fit zijn.” Om Reinder heen zijn ook twee oudere heren druk in de week met hun boards. ,,Je ziet mensen van alle leeftijden. Soms trainen we ook samen, zoals vandaag. Een rustige zee leent zich prima voor het oefenen van bochtjes”, zegt hij voor het weer tijd is de training te hervatten.

Marion en Aliene.

Naarmate het middaguur nadert, wordt het steeds drukker op het strand. Ook echte zonaanbidders hebben zich op de bedjes voor de paviljoens of op zelf meegebrachte handdoekjes geïnstalleerd. Zo ook Ilja en Marlies uit Amsterdam. De studentes hoefden niet eens te spijbelen van college, bezweren ze. ,,We doen allebei geneeskunde en hebben net tussen de coschappen door allebei een weekje vrij. Toevallig een heel goede week uitgekozen!”, lachen ze. Verderop liggen Aliene en Marion, eveneens vriendinnen. ,,We zijn lekker even aan het ontstressen’, klinkt het. De dames hebben zelf bakjes fruit meegenomen en liggen heerlijk te genieten van het goede weer. ,,Dit is luxe hoor, dat je al in april in je bikini op het strand kan liggen!”

Levi (l) en Sander (r) van Vis van Koot.

Voor de lunch is er keus genoeg vandaag. De paviljoens zijn open en de kar van ‘Vis van Floor’ rijdt over het strand. ,,Dit is echt de eerste dag dat er weer mensen op het strand liggen”, zegt visboer Sander. ,,Als ik dat zo zie denk ik wel: he lekker, we beginnen weer.”

