Avicii: ruim 800 shows in 8 jaar tijd

De wereld was in shock toen vrijdag het nieuws naar buiten kwam dat de Zweedse dj en producer Avicii was overleden. Hij werd dood gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman. Wereldhits als Levels, Wake Me Up en Hey Brother maakten hem een van de populairste dj’s aller tijden.

Succes na succes

Tim Bergling, de echte naam van Avicii, wordt op 28 september 1989 geboren in Stockholm in Zweden. Op 18-jarige leeftijd tekent hij een contract bij platenlabel Dejfitts Plays en brengt hij zijn eerste single uit. In de jaren daarna gaat het snel voor Tim. Hij werkt samen met grote namen als Tiësto en Sebastion Ingrosso. In 2010 bereikt zijn hit Bromance verschillende hitlijsten in het buitenland, ook in Nederland.

Datzelfde jaar tekent Tim een platencontract bij EMI. In 2011 brengt hij Levels uit, wat een groot succes werd. Het nummer staat 24 weken lang in de Nederlandse Top 40. De boekingen stromen binnen voor Avicii. In de eerste drie jaar van zijn professionele carrière staat hij wel 550 keer op het podium. Twee jaar op rij is hij te vinden op plek 3 van de DJ Mag Top 100.

Lichamelijke problemen

Niet alleen Levels wordt een groot succes in Nederland. Een jaar na deze hit brengt Avicii in samenwerking met de Nederlandse Nicky Romero I Could Be the One uit. Ook dat nummer staat wekenlang in de Nederlandse Top 40. Het houdt maar niet op met de succeshits van de Zweedse Tim. In 2013 brengt hij Wake Me Up uit, dat na twee weken in zowel de Single Top 100 als de Nederlandse Top 40 bovenaan staat. Het wordt de bestverkochte single van Nederland in 2013.

Maar de grote successen lijken Tim te veel te worden. Hij krijgt lichamelijke problemen en moet meerdere malen met spoed naar het ziekenhuis. In 2013 cancelt hij al enkele shows, maar op 8 september 2014, notabene zijn eigen verjaardag, meldt hij dat hij alle aankomende optredens afzegt. Zijn lichaam trekt het niet meer. Hij maakt dat jaar nog met Coldplay-zanger Chris Martin het nummer A Sky Full of Stars en werkt mee aan Lovers on the Sun van David Guetta. Twee jaar later geeft Tim aan dat het doek voor Avicii als dj valt. Hij wil niet meer optreden en gaat met pensioen. Hij besluit nog wel verder te werken als muziekproducer.

Keerzijde

De wereld leert Avicii pas echt kennen wanneer de documentaire Avicii: True Stories eind 2017 uitkomt. Documentairemaker Levan Tsikurishvili volgt het leven van de wereldberoemde dj vier jaar lang. Kijkers zien niet alleen zijn bestorming van de wereldwijde hitlijsten, maar ook zijn gigantische lichamelijke en mentale dip. Het is de eerste keer dat Tim zelf vertelt over zijn succes en waarom hij zo onverwacht stopte met touren.

Op 20 april overlijdt Tim Bergling en wordt hij gevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman. Verschillende dj’s reageren geschokt op het heftige nieuws. De doodsoorzaak van Avicii is nog altijd onbekend.

