Wilders komt met stichting 'Snoetje & Pluisje'

Een positief bericht vanuit de Amerikaanse staat Tenessee laat maar weer de kracht van social media zien: daar heeft een verkeerd verstuurd sms’je ervoor gezorgd dat een 4-jarig jongetje met leukemie behandeld kan worden. Dit meldt Fox News.

Nieuwe jurk

Tony Wood moet gek opgekeken hebben toen hij een foto ontving van een wildvreemde vrouw in een jurk. De dame die het berichtje in kwestie stuurde, Sydney Uselton, wilde een vriendin via de digitale weg om advies vragen over haar potentiële nieuwe aankoop. Ze sms’te echter niet alleen haar, maar ook Tony, die terugschreef dat het bericht vast voor iemand anders was bedoeld. Hij voegde daar wel een compliment aan toe: "Mijn vrouw is niet thuis dus ik kan haar niet om haar mening vragen, maar mijn kinderen en ik vinden dat je er fantastisch uitziet in deze jurk. Ik zou zeker voor deze gaan!"

Tony stuurde deze foto, van zijn kinderen, naar Sydney. Beeld: Twitter

Trieste mededeling

Dit bleek echter nog niet het einde van het verhaal: omdat een vriendin van Sydney het verhaal zó grappig vond plaatste ze een tweet over de gebeurtenis, waarop Tony uiteindelijk weer reageerde. Hij voegde daar wel een trieste mededeling aan toe: niet al zijn kinderen waren thuis tijdens het sturen van het sms’je, omdat de 4-jarige Kaizler samen met zijn moeder in het ziekenhuis was. Het jongetje lijdt aan leukemie.

Veel support

Omdat Kaizler een Facebook-pagina heeft over zijn strijd tegen de ziekte, kwamen volgers op Twitter en Instagram erachter dat de familie wel wat financiële hulp kon gebruiken. Inmiddels is er ruimschoots 10.000 dollar, wat het doel was, opgehaald. De teller staat zelfs al op 50.000 dollar.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar