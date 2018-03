Supermarkt heeft slimme oplossing tegen verspilling

Dat er in de supermarkt nog elke dag veel eten wordt weggegooid, komt voor niemand als een verrassing. Toch lijkt een oplossing voor het probleem lastig te vinden. Of toch niet? De Plus-supermarkt in Winterswijk heeft namelijk een manier gevonden die voor hun heel goed werkt.

Producten die 'tegen de datum aan lopen' worden door kok Sander-Jan Bats uit het schap gehaald. Meerdere keren per dag loopt hij met een mandje door de supermarkt op zoek naar spulletjes die anders weggegooid zouden worden. Met deze boodschappen maakt hij maaltijden klaar, schrijft het AD.

Creativiteit

Het is een begrip geworden in Winterswijk: de verse, kant-en-klaar maaltijden van de kok. Hij kookt in het zicht van de klanten verse maaltijden met wat hij vindt in de winkel. De maaltjes variëren van gehaktballen met jus tot een wrap met shoarma en groentevulling. Het zijn flinke porties eten en dat voor maar 4 euro 50. „Bami maak ik altijd, dat is de hardloper. En als ik vlees heb, maak ik er saté bij. Maar in principe is het voor iedereen een verrassing wat er ligt, want ik moet creatief zijn met wat ik uit de winkel kan gebruiken.’’

Veel eten dat de houdbaarheidsdatum heeft bereikt, is gewoon prima te eten. Het probleem is echter dat supermarkten het officieel niet meer mogen verkopen. Dus zodra een product over datum dreigt te gaan, haalt Bats het uit het schap. Eerst belandden deze producten, net zoals bij andere supermarkten in het land, in de afvalcontainer. De Universiteit van Wageningen berekende in 2015 dat ongeveer twee procent van de producten in Nederlandse supermarkten wordt weggedaan als 'derving'.

Miljard euro

Bij derving gaat het om producten die niet meer verkocht kunnen worden, omdat ze gestolen of over datum zijn. Deze twee procent komt neer op een miljard euro per jaar. Dat hoge aantal lijkt nu niet meer nodig.

Mensen kunnen naar de supermarkt voor een vers maaltje, iedere dag is het een verrassing wat ze voorgeschoteld krijgen en met een paar minuutjes in de magnetron staat het eten klaar. Is dit dan dé oplossing voor voedselverspilling in de supermarkt?

