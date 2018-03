Puigdemont gearresteerd, Catalanen gaan de straat op

Een mooi ogende notebook die - zonder snoertje - de hele werkdag meegaat. Dat is in een paar woorden de Asus ZenBook, de laptop die je op menig flexwerkplek ongetwijfeld opengeklapt op tafel hebt gezien.

Metro is samen met Asus (zie onderaan) via een columnwedstrijd op zoek naar mooie verhalen over goede flexwerkplekken. Hoe zit dat toch, dat dit apparaat uit zoveel werktassen tevoorschijn wordt getoverd?

Asus is van oudsher een tech-company en in 1989 ooit begonnen met moederborden en grafische kaarten. „Dat is ons hart en de reden waarom gamers en super-techy mensen ons kennen en van ons houden”, vertelt Farley Cicilia van Asus. „We staan voor innovatie en design. Dat is handig voor als je bijvoorbeeld zelf je pc wilt bouwen. Ja, we zijn een powerhouse voor componenten en hardware.”

Nu voor iedereen

Langzamerhand begon Asus ook pc’s en laptops te bouwen. Niet alleen voor ‘die gamers en supertechy mensen’, maar voor iedereen. En zo was daar in 2011 het - zo bleek later - bedrijfspareltje voor de gewone man, de Asus Zenbook. Met name de huidige ‘UX430’ is uitgegroeid tot een populair apparaat. Kenmerkend zijn het grotere scherm (door dunne randen) en het draaggemak.

Cicilia: „Onze ZenBookserie is het neusje van de zalm geworden, onze trots. De ZenBook is een superelegante premium laptop van uitstekende materialen. Het design van de ZenBook is de afgelopen drie jaar heel belangrijk geworden. We hebben ons als Asus afgevraagd hoe de ZenBook mee kon met de tijd. Dat resulteerde erin dat je tegenwoordig met de Zenbook gezien wilt worden.”

Wow-factor

Dat blijkt. Loop een koffietentje in en je ontdekt wel iemand die zit te flexwerken met een ZenBook. „Als je je laptoptas opent zorgt dat bijna voor de wow-factor”, zegt Cicilia met een grote lach. Dan een beetje relativerend: „Het is gewoon echt een mooi en onderscheidende notebook.”

Opvallend design of niet, je moet er natuurlijk vooral goed mee kunnen werken. Cicilia: „Uiteraard, maar wees gerust. De Zenbook heeft genoeg paardenkracht om ook grote, zware programma’s te kunnen draaien. Mensen uit de grafische wereld en ook personen die moeten editen, kunnen er prima mee overweg.”

Dat je zoveel ZenBooks op openbare plekken ziet, komt omdat het bepaald geen log en zwaar apparaat is. Integendeel, de laptop weegt maar 1,25 kilo. Hij is reisvriendelijk, sommige ZenBooks passen zelfs in een vrouwenhandtas. En voor de sloddervossen onder ons, die stelselmatig hun oplader vergeten: de ZenBook heeft een optimale batterij, waardoor hij een uurtje of negen à tien meegaat. De melding die je vreest, ‘nog 10 procent’, blijft lekker lang uit. Superhandig voor de flexwerker dus. En, niet geheel onbelangrijk, voor 700 tot 800 euro heb je een ZenBook in huis.

Schrijven en stemmen

De ervaringen van die flexwerker, daar zijn Asus en Metro zoals gezegd naar op zoek. Wie graag in een café of op een rustig plekje in een bibliotheek werkt en daar een goed verhaal bij heeft: schrijf gerust een column van 400 woorden en stuur deze in naar lezerscolumn@metronieuws.nl. Wat het mooiste verhaal oplevert? Een plek in de papieren Metro en, uiteraard, een Asus Zenbook.

Schrijf je geen column, maar wil je wel meebepalen wie de winnaar wordt? Je stem uitbrengen - door middel van een emoji - kan hier. Wel een beetje naar beneden scrollen, dan vind je de 'lezerscolumns flexwerkplek'.

