Organisaties plakken hartjesmagneten bij posters

De commotie rondom de postercampagne van Suit Supply was de afgelopen dagen niet mis: door het gehele land werden de posters, met daarop een zoenend homostel, tragisch vernield. Tijd voor een tegengeluid, vonden de organisaties Diversion en Multitude. Zij komen nu met magneten in de vorm van een hart, die geplakt kunnen worden op plekken die ‘gebroken dreigen te worden’ of dat (helaas) al zijn.

Liefde is liefde

Voor de tweede keer in korte tijd is er met veel agressie gereageerd op een postercampagne waarin zoenende stellen staan afgebeeld. Niet alleen de posters van Suit Supply leverden namelijk veel onrust op: ook de afbeeldingen van Femmes for Freedom, waarop stellen met diverse etnische en religieuze achtergronden zoenen, deden veel stof opwaaien. De organisaties Diversion en Multitude vinden dat hartbrekend: liefde zou volgens hen gewoon liefde moeten kunnen zijn. Zo schrijven ze op hun website: “De vrijheid om te zoenen met wie je wil, of dat nou op een poster of in het echt is, is geen kwestie van smaak. Het is een recht.”

Magneetharten

Ze schrijven dan ook dat de reacties hen ‘woedend’ maken: de uitspraken richting mensen die van iemand van het zelfde geslacht houden, of van iemand met een andere huidskleur of religie, zijn niet alleen hatelijk, maar soms ook gewelddadig. Vandaar de keus voor het creëren van de magneetharten. ‘Vinders’ mogen ze meenemen van de plek waar ze gevonden zijn en ze vervolgens op een zichtbare plek plakken. Ze hopen dat het opgepakt wordt als een positief tegengeluid, met name door jonge mensen. Het is de bedoeling dat de komende tijd ook lokale politici en stakeholders bij de actie betrokken gaan worden.

