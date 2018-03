Nieuwe huisbewoner vindt vastgebonden hond in kelder

Het personeel van het dierenasiel in het Amerikaanse St. Louis kreeg eerder deze maand een verdrietig telefoontje. Een man liet weten net in zijn nieuwe huis aan te zijn gekomen, waar hij een jonge pitbull in de kelder vond.

“Ik heb geen idee hoelang de hond al hier beneden zit”, aldus de nieuwbakken huiseigenaar. De medewerkers van het asiel haastten zich naar het huis, waar naar verluidt enige tijd een kraker zou hebben gezeten, die daar afval had achtergelaten. Maar ook iets heel waardevols: een pup.

Kwispelende staart

Gelukkig kwamen de medewerkers van het asiel op tijd bij het huis. Daar troffen ze de hond aan, die niet blijer had kunnen reageren.

“Toen we de deur naar de kelder openden en onze zaklamp naar beneden schenen, zagen we een staart kwispelen”, vertelt medewerker Natalie Thomson aan The Dodo. “Ze was zichzelf bijna aan het verstikken met het trekken aan de riem, zo blij was ze om ons te zien. Toen we haar losmaakten, kon ze niet stoppen met op-en-neer springen en ons knuffels geven.”

De hond had niet veel langer alleen moeten zitten, want volgens de redders in nood was er geen voedsel of water te bekennen. Ook was de hond niet ingeënt en had ze geen microchip.

Passende naam

De hond werd alleen achtergelaten, maar zal nu niet snel meer genegeerd worden volgens het asielpersoneel. “Haar persoonlijkheid is completely adorable. Ze is gek op iedereen die ze ontmoet en gek op aandacht. Ze is altijd ontzettend vrolijk.” Dat is te zien!

Wie kan nu zo'n vrolijk beest achterlaten? Foto: St. Louis Stray Rescue

De vrolijke viervoeter kreeg van het asiel een passende naam: jumping bean, omdat ze zo enthousiast is. Het asiel plaatste een lieve video op Facebook van de geredde pup: