Michael P. heeft Anne Faber met een mes omgebracht

Bijna een half jaar later wordt er beetje bij beetje meer bekend over de gruwelijke moord op Anne Faber. Op 29 september verdween zij spoorloos na een fietstocht in de omgeving van Utrecht. Het lichaam van de 25-jarige studente werd na bijna twee weken vermist te zijn geweest in Zeewolde gevonden. In de rechtszaak van verdachte Michael P. is vrijdag bekendgemaakt dat hij haar met een mes om het leven heeft gebracht.

Verkracht en gedood

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt dat P. de fietsende Faber is tegengekomen toen hij rondreed op zijn scooter. De regiezitting maakt duidelijk dat hij haar onder bedreiging van een mes heeft meegenomen, haar op meerdere manieren heeft verkracht en haar daarna heeft gedood om zijn daad te verhullen. De 27-jarige verdachte heeft haar met een mes in haar keel gesneden. Het mes is nog niet teruggevonden.

Eerder werd al bekend dat de twee met elkaar in contact kwamen door een botsing op het fietspad. Na de botsing kregen ze ruzie.

Tijdens de politieverhoren heeft P. bekend Anne Faber te hebben verkracht en gedood. Op basis van deze verklaring en het politieonderzoek wordt hij officieel verdacht van drie feiten: moord of doodslag, vrijheidsberoving en verkrachting van Faber. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 11 en 12 juni.

Gewelddadig

P. kwam in beeld nadat zijn DNA op de jas van Faber was aangetroffen. Hij zat op dat moment vast in een kliniek in Den Dolder voor verschillende zeden- en geweldsdelicten die hij in 2010 pleegde. Omdat hij aan het einde van zijn straf zat, mocht hij onder voorwaarden naar buiten.

Op dit moment zit de man voor onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid in het Pieter Baan Centrum (PBC). De officier van justitie heeft vrijdag gemeld dat zich hier een geweldsincident heeft voorgedaan. Het PBC heeft aangifte gedaan tegen P. Het is niet duidelijk wat er precies is voorgevallen, of er iemand gewond is geraakt en wat de aanleiding was. P. moet maandag weer terug naar het centrum zodat het onderzoek naar zijn gesteldheid afgerond kan worden.

