Helft gescheiden Nederlanders niet naar uitvaart ex

Afgelopen week werd een Nederlandse toerist samen met een Duitser en Zwitser uit de Inca-stad Machu Picchu verjaagd, omdat zij alledrie werden betrapt op het laten zien van hun blote billen.

Naakt op de foto gaan wordt door de plaatselijke bevolking als respectloos gezien. De politie arresteerde de mannen niet, maar sommeerde ze wel onmiddellijk het gebied te verlaten.

Moonen

Je blote billen laten zien wordt ook wel moonen genoemd. Volgens het Algemeen Nederlands woordenboek betekent moonen: ‘ontblote billen naar iemand toekeren of aan iemand laten zien, meestal vrij onverwacht, bedoeld als belediging of als grap’.

Een stukje geschiedenis

Dat de naam is afgeleid van de gelijke vormen tussen een volle maan en je blote billen is niet moeilijk te bedenken. Maar wie bedacht deze term, en wie trok als eerste zijn broek naar beneden?

Vanaf 1743 was het Engelse woord moon een metafoor voor ontblote billen. Maar daarvoor, rond 1600 betekende het iets heel anders. Had men het toentertijd over mooning, dan werd een romantische wandeling in het maanlicht bedoeld.

Daarna, in de negentiende eeuw werd mooning een gebruikelijke term. Het gebaar werd onder meer populair op universiteiten in de Verenigde Staten.

Een uitdaging

Ook vandaag de dag is het laten zien van je blote kadetten aan de buitenwereld niet vreemd. In plaats daarvan wordt het eerder gezien als grappig. Als meisje is moonen vaak iets lastiger, maar als jongen bestaat er een grote kans dat je deze daad weleens hebt verricht.

Ik kan mij een vakantie herinneren waar ik met een groep vrienden in de auto zat onderweg naar een feestje. Een van de jongens vond het toen nodig, zomaar, ineens, uit het niets uit het raam te gaan hangen met zijn broek op zijn enkels. Als ik deze vriend vraag of hij nog weet waarom hij dat toen deed zegt hij dat het om een uitdaging ging.

Wie was de eerste?

Wie als eerste zijn broek liet zakken is lastig te achterhalen. Wel is bekend dat honderden Normandische soldaten na de slag om Crécy in 1346, hun blote billen lieten zien aan Engelse boogschutters en deze actie met de dood moesten bekopen.

De geschiedenis leert ons verder dat het laten zien van je blote billen niet strafbaar is, maar wel als aanstootgevend kan worden aangemerkt. In het Amerikaanse plaatsje Laguna Niguel is het zelfs al ruim dertig jaar de gewoonte om begin juli op een bepaalde plek te moonen naar treinreizigers.

Waarom?

Waarom toch? Waarom onze maan laten zien aan iedereen die wil? Is het soms omdat we mensen willen shockeren, of misschien omdat we er trots op zijn?

Het is toch vooral puberaal gedrag. Volgens opvoedkundige Marina van der Wal heeft het vooral te maken met testosteron en bewijsdrift, dikwijls in combinatie met groepsdruk. „En er is sprake van een maatschappelijk probleem. Er zijn vaak geen consequenties aan het gedrag verbonden. Bij ongepast gedrag komen jongeren er vaak met een waarschuwing van af. Daar leer je niet zo veel van.” Het aangaan van een uitdaging lijkt dus hier dus goed op aan te sluiten.

