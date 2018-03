Beeldhouwer van bespot Ronaldo-beeld maakt nieuwe

Iedere gemeente heeft een eigen parkeerbeleid voor mensen met een beperking. Wanneer zij ergens anders dan in hun eigen gemeente willen parkeren, moeten ze veel moeite doen om de plaatselijke regels te achterhalen.

SP-Kamerlid Maarten Hijink heeft in Radar op NPO Radio 1 aangegeven dit beleid aan te willen kaarten bij minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hijink gaat Kamervragen stellen.

Gratis of betalen?

In sommige gemeenten parkeer je gratis met een invalidenkaart. Maar als het plekje al is weggekaapt, moet de kaarthouder op een andere parkeerplek gewoon betalen. In andere gemeenten is parkeren met een invalidenkaart altijd gratis, of is het gratis maar mag je maar een bepaalde tijd op de plek staan.

Dit zou gelijkgetrokken moeten worden volgens het Kamerlid. Hij vindt dat de minister met de gemeenten moet gaan praten.

Of dat zin heeft, is een tweede: de Vereniging Nederlandse Gemeenten liet aan Radar weten 'niets te zien in een landelijk parkeerbeleid voor invaliden.' Besluiten hierover zouden bij de gemeenten moeten blijven liggen.

