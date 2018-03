Auto belandt in rivier met meisje van 3 erin

Triest nieuws vanuit Wales: daar is een 3-jarig meisje op de achterbank gestorven toen een auto in het water belandde. Het meisje zat alleen in de auto terwijl haar moeder snel wilde pinnen. Hoe de auto in het water is beland, lijkt nog onbekend, al vermoeden de ouders dat dieven de aanstichters van deze noodlottige situatie zijn, meldt The Guardian.

Fataal pinmoment

Kim Rowlands, de moeder van de 3-jarige Kiara, constateerde gistermiddag opeens dat haar auto weg was na een bezoekje aan de pinautomaat. Ze was voor ze wilde vertrekken per ongeluk op haar pinpas gaan zitten, waardoor haar pas brak en ze wel wat cash moést pinnen om thuis te kunnen komen.

Rowlands vermoedde bij terugkomst dat de auto was gestolen, waarna de politie twee uur naar de auto én Kiara heeft gezocht. Uiteindelijk vonden ze de auto terug in De Teifi, een rivier in Cardigan, Wales. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht, maar later die avond overleden.

R.I.P. Kiara

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie kunnen geven. In een post op Facebook bedankt de vader, Jethro, de agenten en hulpdiensten uitvoerig. Daarnaast schrijft hij over Kiara dat ze een ‘ongelooflijk blij, jong meisje was, die een avontuurlijk en leuk leven leidde.’

