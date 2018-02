Wat moet je weten over zelfmoordpil van Laatste Wil?

Wat is Coöperatie Laatste Wil (CLW) en wat doen ze?

Laatste Wil is een coöperatie die sinds 2013 bestaat en in het teken staat van euthanasie. Vorig jaar zochten zij de publiciteit met een nieuw poeder voor, zoals zij het noemen, humane zelfdoding. Het middel leidt binnen dertig tot zestig minuten tot de dood en kost zo'n 180 euro. Het middel kan worden aangeschaft als iemand achttien jaar of ouder is en minstens een half jaar lid is CLW. Wel moeten de leden eerst een informatiebijeenkomst bezoeken voor ze het middel in huis krijgen.

Waarom zijn ze in het nieuws?

Volgens NRC zouden binnenkort 300 leden van Laatste Wil het poeder geleverd krijgen, maar volgens de voorzitter van CLW, Jos van Wijk, zijn het er zelfs veel meer. Concrete aantallen kan hij niet noemen, maar hij verwacht dat bij de eerste ronden maar liefst 1000 leden het middel in huis hebben.

Sinds zij de publiciteit opzochten met de nieuwe zelfmoordpil die zij ontwikkelen, is het aantal mensen dat lid is van de coöperatie gestegen van enkele honderden naar zo'n 20.000. Ook een paar honderd Belgen hebben zich gemeld bij CLW. Dat werd vrijdag bekend gemaakt.

Vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, haalt in de media uit naar de coöperatie en noemt wat zij doen ronduit onverantwoord.

Waarom is De Jonge het er niet mee eens?

Volgens De Jonge is het ongewenst en onverantwoord wat de coöperatie doet, en mogelijk zelfs ook strafbaar. Maar pas als een van de leden met een poeder geleverd door CLW zelfmoord heeft gepleegd, kan het Openbaar Ministerie ernaar kijken, zo stelt de vicepremier.

Waarom is het mogelijk strafbaar?

Doden op verzoek is strafbaar is in Nederland, zo stelt het Wetboek van Strafrecht. De euthanasiewet, die sinds 2002 van kracht is in ons land, legt vast dat hulp bij zelfdoding onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn de zorgvuldigheidseisen. Hierin staat centraal dat de betrokken arts er van overtuigd is dat er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Daarnaast moet er ook op zijn minst één onafhankelijke arts, die de patiënt zelf nooit behandeld heeft, dat ook beoordelen.

Bij Laatste Wil is dat niet het geval, zo stelt NRC. In documenten die leden moeten ondertekenen als zij een bestelling doen, staat dat zij moeten verklaren wilsbekwaam te zijn, maar CLW geeft toe die wilsbekwaamheid "niet inhoudelijk te toetsen".

Daarnaast is er sinds 2012 een nieuwe richtlijn in de uitvoering van euthanasie die zich onder andere uitspreekt over hoeveel gram er van welk middel gebruikt mag worden. Maar over welk middel CLW gebruikt, doen zij geen concrete uitspraak. Zij spreken alleen over een ‘conserveermiddel’ dat in sterk verdunde hoeveelheden wordt gebruikt in voedingswaren, maar in pure vorm dodelijk is. Het middel zou volgens voorzitter Van Wijk wel legaal te koop zijn.

