Tivoli schrapt 'racistisch' kinderfeest

Een studente neemt in College Tour geen blad voor de mond tegenover de Amerikaanse auteur Michael Wolff die het boek Fire & Fury heeft geschreven. „Schade toebrengen aan iemands reputatie voor de verkoop van een boek is onprofessioneel'', zegt ze kritisch. De schrijver voelt zich zodanig beledigd, dat hij al zijn Nederlandse interviewafspraken cancelt.

Ongegronde beschuldiging

De kritiek slaat op de insinuaties die de schrijver de wereld in geholpen heeft over de Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur van de Verenigde Naties, een affaire zou hebben met president Trump. Hij zei al eerder op Amerikaanse televisie dat hij er zeker van was dat Trump met een van de vrouwen uit het boek het bed had gedeeld. Uit de passages in het boek Fire & Fury werd al snel duidelijk dat hij Haley bedoelde.

De studente die hem aansprak tijdens College Tour noemde het zeer onprofessioneel omdat hij zonder gegronde feiten beschuldigingen doet die de reputatie van de ambassadeur schaden. Wolff reageerde hier fel op en maakte de student belachelijk. Toch gaf hij wel toe dat hij niet zeker wist met wie Trump een affaire had.

Meer kritiek

Zij was niet de enige die de schrijver een kritische vraag wilde voorschotelen. Ook presentator Twan Huys en andere studenten van de studies politicologie en journalistiek ondervroegen hem over zijn omgang met bronnen en de onduidelijke herkomst van gebeurtenissen die Wolff in het boek beschrijft, aldus Het Parool.

De uitzendingen van College Tour wordt maandag 26 februari uitgezonden om 21.00 uur op NPO2.

