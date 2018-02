Risico's door tekort militaire luchtverkeersleiders

De Bubble Cloud, zo heet de nieuwste blikvanger van Utrecht. Sinds afgelopen woensdag is het grote witte gevaarte dat als dak boven het nieuwe stationsplein dient zichtbaar voor iedereen die per trein langs de Domstad rijdt of zich te voet in of uit het stationsgebouw richting binnenstad begeeft. Het raamwerk met 49 ‘kussens’ van folie dat rust op 7 metershoge metalen palen houdt de Domstedelijke gemoederen nogal bezig. Want tja, is het nou mooi of niet? En past het bij de stad? De Utrechters lijken er nog niet helemaal uit te zijn.

Hardebollendak

Lokale nieuwssites opperden bijvoorbeeld al een aantal bijnamen voor het dak en die bejubelen nou niet bepaald de schoonheid van het bouwwerk. Door namen als ‘Hardebollendak’ - vernoemd naar de voormalige prostitutiestraat in het centrum -, ‘Utregse goatenkoas’, ‘Poffertjespan’, ‘Eierrek’ en ‘Biertray’ aan het bouwsel te geven maken ze er meer een grapje van dan dat het waardering voor de constructie uitspreekt. Ook in reacties op online nieuwsberichten over het dak wordt door stadsbewoners wat lacherig gereageerd. ‘Wat moest dat nou kosten?’, is een veelgestelde vraag.

Anders is dat op zondagochtend als Metro onder het bollendak een aantal Utrechters tegen het lijf loopt. „Ik vind het mooi, open en modern”, zegt Eric van Dijk. Samen met zijn vrouw Els Spaargaren en kinderen Ivo (7) en Joost (‘vijfenhalf’) is hij naar het stationsgebied gelopen om te kijken. „Bovendien is het erg handig als ijkpunt om af te spreken. Voorheen lag het station er toch wat verborgen bij”, zegt Eric. De kinderen vinden het ook mooi. „Het slingert zo mooi”, zegt Ivo over de ronde vormen. Moeder Els waardeert de vorm ook: „Het doet me denken aan bubbeltjesplastic.”

'Apart'

Utrechtse twintigers Hester en Daan zeggen in koor ‘apart’ op de vraag wat ze van ’t dak vinden. Maar wel in positieve zin, haast Daan zich te zeggen: „Ik vind het wel kunstzinnig. En een hele verbetering ten opzichte van wat het was. Opeens krijgt het allemaal vorm terwijl het lange tijd een bouwput was.”

En niet alleen Utrechters zijn te spreken over het dak als ze het in het echt aanschouwen. „Het is wel een indrukwekkend geval”, zegt Peter Dekker uit Amsterdam terwijl hij er nog eens een blik op werpt. „Ik wist niet dat het er was, dus ben erdoor verrast. Het was zo lang een rommeltje hier.” Toeristen Josh en Danny uit Liverpool zijn ook wel te spreken over het metershoge bouwwerk. „Trippy”, vat Josh het pakkend samen. Vriend Danny legt uit: „Verbazingwekkend. We hebben zoiets nog nooit gezien, het is echt een uniek ding. Mooi ook.”

En wat die bijnaam betreft gaan de meeste mensen toch gewoon voor Bollendak. „Want dat dekt wel gewoon de lading.”