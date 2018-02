'Meerdere doden bij schietpartij school Florida'

Wie bij een docent wiskunde denkt aan een norse, oude man met een versleten corduroybroek, heeft nog geen kennis gemaakt met de netjes in het pak gestoken, reizende Nederlander Robert Ligtvoet. Met de adembenemende foto’s van zijn Instagramaccount verschijnt hij momenteel op websites over de hele wereld.

"Ik hoorde dat jullie van knappe docenten houden, dus ik wil jullie voorstellen aan mijn wiskundedocent", kopte BoredPanda vorige week, gevolgd door een rits met foto’s. "Daar stond ik even van te kijken. Ik vroeg voorzichtig aan mijn leerlingen of zij dit hadden gedaan, maar het bleek een grapje te zijn van mijn beste vriend", legt de 28-jarige docent uit aan Metro. "Hij zegt weleens dat ik de aandacht van de leerlingen alleen vasthoud door mijn uiterlijk. Dat geloof ik niet hoor, ik zie mezelf wel als een goede leraar."

Media-aandacht

Het artikel op de Amerikaanse website werd al snel overgenomen door andere media in landen als Rusland, Indonesië en Turkije. "Hé meneer, ik zag u op een Servische site!" hoorde Robert dan van een leerling. "Inmiddels heb ik er al zo’n 10.000 volgers bij, een aantal dat blijft groeien. Maar het leeft niet enorm op school."

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Sinds anderhalf jaar is Ligtvoet docent wiskunde aan het Emmauscollege in Rotterdam. Na zijn studie econometrie besloot hij te gaan reizen. Af en toe postte hij iets op Instagram, waar hij een groep volgers kreeg. Maar toen hij in Australië werd gescout door een modellenbureau, begon het echt vaart te krijgen.

Barney Stinson

"Ik deed wat opdrachten en kreeg er steeds meer volgers bij. Dan wil je toch meer bijzondere foto’s maken. Omdat ik graag pakken draag, vond ik het een leuk idee om dat te gaan combineren met activiteiten die daar helemaal niet bij passen. Dat is ook een tribute naar Barney Stinson, het personage uit How I Met Your Mother dat altijd een pak droeg. En zo werd het account Suit up! around the world geboren."

De 28-jarige docent heeft in het lesgeven de ideale baan gevonden om zijn hobby’s te combineren. "Het leuke aan docent zijn is dat je met kinderen kunt werken en elke dag aan het lachen bent. Dat geeft veel voldoening. En je hebt relatief vaak vakantie, waardoor ik veel kan reizen. Een mooie symbiose." Speciaal voor Valentijnsdag heeft de docent bretels met hartjes uit de kast gehaald. "Dat is ook het leuke aan het onderwijs: je kunt met bijna alles wegkomen", lacht Ligtvoet.

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Moeder achter de camera

Wie de kiekjes van de 28-jarige Rotterdammer maakt, verschilt. "Het ligt er een beetje aan of ik op reis ben met mijn vrienden of vriendin. Mijn moeder is zich na haar pensioen op fotografie gaan focussen, dus die maakt er ook veel. Over een week vertrek ik met haar naar Trømso in Noorwegen."

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Foto: Instagram @adventuresofrobertl

Benieuwd naar de rest van de foto’s? Je kunt Ligtvoet hier op Instagram volgen.