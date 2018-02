'Japanse H&M' komt naar Amsterdam

Grote kans dat je nog nooit van het Japanse kledingmerk UNIQLO hebt gehoord: het bedrijf is nog maar in zes Europese landen actief. Vanaf dit najaar komt daar wellicht verandering in: dan opent het merk een filiaal aan de Amsterdamse Kalverstraat.

De kracht van het gewone

UNIQLO wordt nog weleens de ‘Japanse H&M’ genoemd vanwege de kwalitatief goede kleding voor een lage prijs. De kracht van het merk zit ‘m in het ‘gewone’: je vindt er geen denderend opvallende kledingstukken, maar wél eenzelfde soort shirt in tien verschillende kleuren. Ze verworven vanaf 1998 voornamelijk grote bekendheid door het fleece jasje: een kledingstuk waar er later 26 miljoen van verkocht zouden worden in Japan. Sidenote: dat is één jasje op vijf Japanners.

De manier waarop de winkels gepresenteerd worden is net zo minimalistisch als de kleding zelf – zo wordt er van personeelsleden verwacht dat ze zes shirts in één minuut kunnen vouwen. Kleren liggen dan ook op torenhoge stapels uitgestald, maar áltijd op een nette manier. Betaalkaarten worden met beide handen teruggegeven aan de koper, bij wijze van respect.

Anders dan H&M

De vergelijking met de H&M lijkt snel gemaakt vanwege de fijne prijsjes en de designersamenwerkingen die af en toe worden gelanceerd. Toch is UNIQLO volgens de oprichter Tadashi Yanai op vele fronten anders dan het Zweedse budgetmerk. Zo is het Japanse label nooit bezig met trends en worden er alleen stukken geproduceerd die nooit uit de mode zouden gaan. De slogan van het bedrijf is ‘made for all’, wat je dan ook terugziet in de kleding – de stukken van UNIQLO zou je niet direct herkennen wanneer iemand het draagt, het is echt voor ‘de massa’.

Het bedrijf is buiten Japan al in negentien andere landen actief, waarvan dus zes in Europa. In Frankrijk heeft UNIQLO al 22 winkels en dit jaar zal het merk verder uitbreiden in Europa. In Amsterdam komt UNIQLO in het voormalige pand van Forever 21.

