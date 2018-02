App 'Vero' is razend populair, maar niet onomstreden

Of de app ‘Vero’ andere social mediakanalen kan verslaan is nog de vraag, maar feit blijft dat het platform er in één dag een half miljoen gebruikers bij heeft. Her en der wordt Vero al ‘het nieuwe Instagram’ genoemd, maar dan zonder algoritmes. De app kent echter wel wat haken en ogen - zo is de achtergrond van de bedenker omstreden en betwijfelen critici de beloftes van het bedrijf.

Combinatie van tools

Vero heeft inderdaad wat weg van Instagram, maar biedt meer tools aan: zo kan je niet alleen foto’s plaatsen, maar ook linkjes, muziek, films, series en boeken delen. Al die verschillende zaken komen op je ‘feed’ terecht, waardoor je volgers precies kunnen zien wat je bezig houdt.

Half miljoen downloads

De app bestaat al sinds 2015, maar wordt nu opeens massaal gedownload. De maker, Ayman Hariri, vertelt in een interview met Forbes dat Vero onderscheidend is omdat ze “geen persoonlijke gegevens verzamelen”. Vero is het Italiaanse woord voor ‘waarheid’, wat het platform ook na zou willen leven door totale transparantie tegenover haar gebruikers te bieden. Op het moment is Vero echter nog niet heel erg gebruiksvriendelijk: door het grote aantal downloads schijnen veel functies nog niet naar behoren te werken. Vero is voor de eerste miljoen klanten levenslang gratis, maar daarna wil het bedrijf betaalde abonnementen gaan aanbieden. Hoe dat betaalmodel eruit zal gaan zien, is nog onduidelijk.

Timing is alles

De populariteit van Vero is volgens socialmediadeskundige Richard Lamb vooral te wijden aan de timing. Zo vertelt hij: „Er is recentelijk behoorlijk wat kritiek op Facebook en de verandering van hun algoritmes gekomen. Een aantal mediaplatformen wil hun nieuws niet eens meer via Facebook verspreiden omdat het te veel naar ‘fake news’ zou neigen. Gebruikers weten al wel langer hoe infogebruik werkt, maar de bewustwording komt er door dit soort veranderingen steeds meer. Als er dan een app komt die beweert geen algoritmes en advertenties te gebruiken, is dat een interessant alternatief.”

Fake news?

Vraag blijft wel: hoe geloofwaardig is de belofte dat er geen gebruik wordt gemaakt van algoritmes en advertenties? Lamb betwijfelt die uitspraak. „Eerst zien, dan geloven. Het zou best zo kunnen zijn dat ze gebruik gaan maken van een klassiek uitgangspunt: mensen eerst verslaafd aan de app maken en dan alsnog allerlei veranderingen doorvoeren. Dat zag je ook bij Whatsapp, dat eerst gratis was maar uiteindelijk 85 cent ging kosten. Als ze slim zijn laten ze het gebruikersaantal nog een tijdje doorgroeien voor mensen moeten gaan betalen. Je verliest snel je sympathieke karakter wanneer je er een prijskaartje aan gaat hangen.”

Kritiek

Naast de gebruiksvriendelijkheid zou er nog een punt van kritiek zijn: Hariri, de CEO, is een omstreden Libanese miljardair. Hij hield zich jarenlang bezig met het familiebedrijf Saudi Oger, een bouwfirma die in juli 2017 failliet ging. Het bedrijf haalde het nieuws in 2016 toen bleek dat meer dan 2000 onbetaalde bouwvakkers in hedendaagse slavenkampen in de buurt van Riyad zaten. Ze kregen geen loon uitbetaald en leefden in armoede. Lamb kan moeilijk inschatten of dit invloed zal hebben op de populariteit van de app: „In mijn vriendenkring heb ik nog niet gemerkt dat mensen het om deze reden niet hebben gedownload. Het maakt voor veel mensen wellicht niet zo heel veel uit aan wie ze hun gegevens toevertrouwen, als de app maar gebruiksgemak heeft. Daarnaast zal de app waarschijnlijk toch wel gaan uitbreiden als alle influencers overstappen. Waar Instagram vrij ‘fake’ is doordat je bijvoorbeeld clicks kan kopen en de algoritmes kan beïnvloeden, heeft Vero nu nog iets ‘puurs’. Als ze dat weten vast te houden, kan dit écht groot opgepakt gaan worden."

