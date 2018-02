5 x De grootste ergernissen bij pakketbezorging

Kijk, klik, betaal, verstuur: een paar dagen later heb je je pakketje binnen. Maandag werd bekend dat de pakketdienst van PostNL ondanks dalende postbezorging vorig jaar winst maakte, omdat we massaal online spullen bestellen. De verwachting is dat er in 2025 zo'n 400 miljoen pakketjes worden verstuurd en bezorgd.

Reuze makkelijk, maar helaas gaat er nog weleens iets mis. Lang wachten, verkeerde bezorging, beschadigingen, argh! Metro somt op wat de grootste ergernissen zijn.

1. Bij de buren

Waar er vroeger nog weleens een briefje in de bus zat met de mededeling dat de bezorger nog eens terugkomt omdat je niet thuis was, krijg je nu bijna altijd de mededeling dat je pakket bij de buren ligt. Dat is soms zomaar een paar huizen (of zelfs een straat) verder. Hoe komt dat? Pakketbezorgers worden naast hun uur- of dagtarief worden betaald per afgeleverd pakket. Even terugrijden zorgt dus niet voor extra geld, en dus belandt je pakketje soms bij de buren.

Dat zorgt voor irritatie, want wie vaak thuis zit door bijvoorbeeld werk, moet vaak een paar keer per dag pakketjes aannemen. Die later door de buren ook weer opgehaald moeten worden. ‘Ik ben lang thuis geweest door ziekte, nou, ik had in die tijd wel een postagentschap kunnen beginnen’, vertelde Monica Flink-Veenstra aan Metro.

Als je pakketje bezorgd wordt bij buren die zelf vaak niet thuis zijn, moet je vervolgens meerdere keren op stap om je verzending op te halen.

2. Lange tijdvlakken

Als het even kan, plan je je werk of afspraken misschien zó dat je even thuis kunt blijven voor het pakketje. Maar een tijdvlak van een complete werkdag? Dat wordt een stuk lastiger. Een pakketje dat na het tijdvlak wordt bezorgd (bijvoorbeeld als je net op de wc zit) zorgt ook voor ergernissen.

3. Geheime verstopplekken

Wanneer je in een klein dorpje woont waar de sociale cohesie allicht wat groter is dan in een grote, drukke stad, kunnen we ons voorstellen dat de postbezorger het pakketje netjes verstopt of achter de garage zet. Maar wanneer je moet zoeken naar je bestelling of deze in (!) de container vindt, sta je waarschijnlijk niet te springen.

4. Beschadiging

Een beschadigd pakketje hoort helaas ook bij de risico's van het online bestellen.

5. Verdwenen pakket

En wat als je pakket helemaal van de radar verdwijnt?

Oplossingen voor bezorgperikelen

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel: pakketbezorgers werken zich een slag in de rondte om alles te bezorgen, steeds vaker ook in het weekend en in de avonduren. Vaak is er ook de mogelijkheid om een pakket op je werk te laten bezorgen.

Ook zijn er steeds meer (on)bemande parcelstations in Nederland. Afhaalcentra zoals de Buren zijn tevens in opmars, daar kan je veilig een bezorging in een kluis laten plaatsen. Met de code die jij alleen krijgt, kan je deze openen wanneer het je uitkomt.

ViaTim

Michiel Nieuwkerk besloot zijn frustraties over onbezorgde en bij de buren bezorgde pakketten om te zetten in een bedrijf. In Bergen op Zoom begon hij ViaTim, een dienst voor en door buurtbewoners. Mensen die thuis zijn kunnen pakjes in ontvangst nemen voor de buren, waardoor je weet waar je bestelling is. Wanneer de buren het pakketje ook voor je bezorgen (wat een service!) krijgen ze per pakje 50 cent. Het bedrijf zorgt zo voor meer contact tussen buren en een verminderde CO2-uitstoot. Via de site kan je kijken of ViaTim ook bij jou in de buurt zit.

Bezorgende drones

De Duitse bezorgdienst DHL werkt ook aan futuristische oplossingen voor het bezorgen. Zo wordt er getest met de mogelijkheid om te bezorgen in de achterbak van je auto, waarbij de bezorger eenmalig de achterklep kan openen. Ook wordt er gekeken naar drones die pakketjes kunnen vervoeren. We zijn benieuwd!

