We kijken weer minder televisie

We zijn in 2017 weer minder televisie gaan kijken dan in 2016. 3 Procent om precies te zijn. Dat blijkt uit de nieuwste jaarcijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Per dag keken we in 2017 178 minuten tv waar dat in 2016 nog 183 minuten was; ook al een daling ten opzichte van 2015.

Netflix

De daling heeft er vooral mee te maken dat we meer naar online videodiensten zoals Netflix zijn gaan kijken. Ook kijken we meer via andere schermen zoals tablets en smartphones, en die kijktijd telt niet mee in de meting van televisiekijktijd.

Wat wel is gestegen is het percentage uitgesteld kijken binnen zes dagen na de uitzenddag. Dat ging van 6,9 procent in 2016 naar 8,6 procent in 2017. In de doelgroep 20 tot 34-jarigen was het aandeel uitgesteld kijken zelfs 11,8 procent van de totale kijktijd.

Eerder werd al bekend dat de EK-finale tussen onze Oranje Leeuwinnen en Denemarken het best bekeken lineaire tv-programma van 2917 was. Daar keken liefst 5,37 miljoen mensen naar.