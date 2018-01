Stormschade 10 miljoen euro: wat wordt vergoed?

De schade die is aangericht tijdens de storm eerder deze week wordt vooralsnog geschat op 10 miljoen euro. Dat laat het Verbond van Verzekeraars weten.

In deze schatting zijn alleen de particuliere schades aan huizen en auto’s opgenomen, zegt woordvoerder Rudi Buis namens het Verbond van Verzekeraars. ,,Particuliere schade is het snelst in kaart te brengen, schade aan bedrijven duurt vaak wat langer. Ook de schade die bijvoorbeeld de ark die losraakte op Urk en tegen een aantal plezierboten opvoer veroorzaakte is nog niet duidelijk.”

Tien miljoen euro is niet enorm veel, zegt Buis. ,,Het stormt per jaar zo’n drie of vier keer. De storm die we begin deze week zagen was in kracht een redelijke, maar ik heb ze ook wel zwaarder gezien. Dat er zoveel aandacht voor was op sociale media heeft er dan ook vooral mee te maken dat mensen deze week nog vrij waren en tijd hadden om er iets over te posten.”

Desalniettemin is het voor de gedupeerden van de storm te hopen dat hun schade te verhalen is op de verzekering. Metro legde daarom een aantal vormen van schade voor aan het Verbond van Verzekeraars.

Wat te doen?

Geannuleerde vlucht

Geannuleerde vluchten lopen eigenlijk altijd via de reisorganisatie, zegt Buis van het Verbond van Verzekeraars. ,,Als een vlucht vanwege het weer is geannuleerd dan moet de airline jou schadeloos stellen of omboeken. Dit is geen zaak voor verzekeraars.”

Weggewaaide tuinmeubels

Een lastige, volgens verzekerexpert Buis. ,,In dit geval ligt het eraan welke verzekering te hebt en dan hangt het ook nog vanaf wat er hierover in je polis staat. Voor zaken die los in je huis staan heb je een inboedelverzekering en voor spullen die aan je huis vastzitten (nagelvast) zoals raamkozijnen en vloeren heb je een opstalverzekering. In beide gevallen kan het zijn dat ze tuinmeubels vergoeden mits de tuin is opgenomen in de polis.”

Tip

Omdat het zo onduidelijk is, geeft het Verbond van Verzekeraars een tip voor mensen met een tuin: ,,Omdat we in Nederland zo’n vier keer per jaat te maken hebben met een flinke storm, is het slim om in september alle losse spullen in de tuin vast te maken of binnen te zetten. Meestal gebruik je het toch niet van september tot oktober. Het is natuurlijk fijn als iets dat stuk is, verzekerd is, maar beter is het om het te voorkomen.”

Boom op je auto

In dit geval is er sprake van drie categorieën verzekeringen en afhankelijk daarvan wordt schade veroorzaakt door storm wel of niet vergoed. Buis: ,,Je kunt je auto all-risk, beperkt casco en WA verzekeren. WA is voor iedereen verplicht, maar dekt alleen schade die jij bij derde veroorzaakt. Stormschade is dan dus voor eigen rekening. Daarom kan je die WA uitbreiden met een casco (allrisk) of beperkt casco-verzekering. Heb je de eerste dan wordt alles aan schade vergoed. Bij beperkt casco ook schade door onder meer brand, diefstal en storm.”

Opruimen of niet?

Over wat je moet doen bij schade, heerst nog weleens onduidelijkheid. Moet je afgewaaide dakpannen meteen opruimen of juist niet met het oog op de verzekering. Het beste is om in ieder geval een foto te nemen en om direct even te bellen met de verzekeraar, adviseert woordvoerder Buis. ,,Het kan zijn dat de verzekeraar het zelf wil regelen door er bijvoorbeeld een eigen schade expert op af te sturen. Als je het zelf opruimt kan het zijn dat de oorzaak niet goed meer is vast te stellen en kan er niet uitgekeerd wordt. Hulp van de verzekeraar kan daarom juist handig zijn omdat het je werk uit handen neemt en geldt ook om fraude tegen te gaan.”