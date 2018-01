De 10 creatiefste protestborden van de 'pussy hats'

‘Tweet others the way you want to be tweeted’ of ‘Ikea had better cabinets’; Amerikanen die dit weekend meeliepen in de vrouwenmarsen tegen president Trump lieten zich op hun protestborden van hun meest scherpe en vaak ook grappige kant zien.

Pussy Hats

Van Washington tot New York en van Chicago tot Los Angeles gingen mensen, voornamelijk vrouwen, de straat op om hun ongenoegen over Trump, die zaterdag precies een jaar in het Witte Huis zat, te laten zien. Zijn uitspraak ‘grab ‘em by the pussy’, was daarin nog altijd leidend, want veel vrouwen droegen een roze mutsje dat ‘pussy hat’ werd genoemd.

Veel mensen plaatsten de uitingen van protest op social media. Metro zocht de 10 opvallendste voor je uit.

Vorig jaar werden de vrouwenmarsen een dag nadat Trump was geïnaugureerd gehouden om te demonstreren voor mensenrechten, vrouwenrechten en rechten van minderheden. In reactie op opmerkingen van Trump die velen als vrouwonvriendelijk bestempelden, groeiden de marsen vooral uit tot demonstraties tegen de nieuwe president.