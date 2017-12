De #ophef van 2017: van Pepsi tot Paay

Het zijn de laatste dagen van 2017. Weer een jaar voorbij. En er gaat natuurlijk geen jaar in Nederland voorbij zonder een aantal pittige discussies, emotionele opwellingen, opmerkelijke statements, stupide beslissingen en een spervuur aan meningen. Kortom: #ophef.

Nu was het vrijwel wekelijks raak, maar omdat dit jaaroverzicht niet te lang moet worden, is er per maand een #ophef-onderwerp uitgekozen. Dit is deel een van de twee van het #ophef-jaaroverzicht.

Januari: Donald Trump

Inmiddels weet iedereen dat de kersverse president van de Verenigde Staten er nogal opmerkelijke uitspraken, acties en handdrukken op nahoudt. Maar dit was in januari ook nog daadwerkelijk nieuws. Zijn inauguratie op 20 januari voor een halfleeg National Park was het startschot van een zinderende achtbaanrit met ontslagen, verwijten, schandalen, leugens en tweets. Heel veel tweets.

Eigenlijk was er elke maand wel Trump-ophef. Maar in januari was dit ook nog daadwerkelijk nieuws. We hebben nog niet te maken gehad met een nucleaire winter maar wat is het een puinhoop daar aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Het blijft natuurlijk bizar hoe de Republikein president kon worden van het machtigste land op aarde. 2017 is bijna voorbij, maar we moeten nog drie jaar door met Trump. Waar zal hij volgend jaar mee komen?

Februari: Patricia Paay

Terug naar eigen land met iets kleiner leed. Begin februari lekte een filmpje met Patricia Paay uit waarin zij genoot van een golden shower. Binnen no-time werd de video door honderdduizenden bekeken en had iedereen er een mening over. Patricia Paay was op oorlogspad en bij Jinek deed ze haar verhaal. Wat volgde was een juridische strijd tegen onder meer haar buurman. Ze verloor deze rechtszaak. Haar buurman bleek niet verantwoordelijk te zijn voor het lek.

Vorige week werd er een bizar hoofdstuk aan de Paaygate toegevoegd. De popdiva zou de video zelf verspreid hebben omdat de beelden van haar telefoon afkomstig waren. Paay reageerde verbeten. „Hoe dom zou het zijn als ik mijn eigen carrière van 50 jaar zou vernietigen. Belachelijk!" Haar telefoon zou gehackt zijn door een zieke geest. Dit vertelde ze aan de Prive.

Maart: Nederland versus Turkije

In maart hadden we last van verkiezingskoorts. Werd het de PVV of toch CDA? Kon Jesse Klaver voor een verrassing zorgen of ging Rutte er wederom met de winst vandoor? De beslissing viel. Maar wie had gedacht dat de strijd op een roerige avond in Rotterdam werd gewonnen? De Turkse minister van Gezin: Sayan Kaya, wilde in Nederland spreken over een referendum over uitbreiding van de bevoegdheden van Erdogan.

Kaya was niet welkom ©ANP

De Nederlandse overheid was hier niet van gediend en verbood de bijeenkomst. Toen ze toch wilde gaan speechen bij het Turkse consulaat in Rotterdam, greep de politie in. De spanning was om te snijden. De Nederlandse politie stond oog in oog met de gewapende lijfwachten van Kaya. Uiteindelijk werd de minister als ongewenste vreemdeling via Duitsland het land uitgezet. Erdogan reageerde furieus: Nederland zou geen haar beter zijn dan Nazi-Duitsland.

April: Pepsi-reclame

Het klinkt als de droom van iedere reclamemaker. Jouw commercial wordt wereldnieuws. Toch zal frisdrankfabrikant Pepsi niet blij zijn geweest met de tsunami van negatieve reacties op hun reclame met een protesterende Kendall Jenner. In het filmpje is het model aan het protesteren met een groep betogers. Een clash met de politie dreigt. Maar op het moment dat de vlam in de pan dreigt te schieten, tovert Jenner een blikje Pepsi tevoorschijn. Probleem opgelost!

Vooral de luchtige toon en de keuze voor een actrice die weinig affiniteit heeft met politiek activisme, stuitten velen tegen de borst. De Amerikaanse politie staat niet bekend om haar zachtzinnige optreden en er is een grote maatschappelijke discussie over politiegeweld gaande. De reacties waren meedogenloos. Pepsi wilde eenheid, vrijheid en begrip uitstralen. Dit kwam echter zeer beroerd uit de verf. De eenheid was er echter wel in de vorm van standpunten tegen het filmpje.

Mei: Hoofddoekjes bij de politie

De een vindt het vrouwenonderdrukking, de ander vindt het een teken van vrijheid: de hoofddoek. In mei ontstond ophef toen in Amsterdam een wijkagente met een hoofddoek aan het werk ging. De politie Amsterdam wilde dit aanvankelijk wel maar de Nationale Politie en de Tweede Kamer waren minder gecharmeerd van dit statement. Het hek was van de dam en er volgde er een kolkende stroom aan opiniërende artikelen van zowel voor- als tegenstanders.

In de maanden daarna werden rechtszaken aangespannen. Zelfs het College van de Rechten van de Mens deed uitspraak over de hoofdbedekking van de politie. Zij waren van oordeel dat het verbieden van een hoofddoek in strijd was met de godsdienstvrijheid. De politie gaf aan deze uitspraak serieus te nemen maar niet te veranderen van standpunt. De hoofddoek blijft verboden bij agenten in uniform, evenals andere religieuze uitingen zoals keppeltjes, kruisjes of vergieten.

Juni: Kind van de Duivel

Rapper Jebroer releaste begin dit jaar het nummer Kind van de Duivel. Samen met Paul Elstak kreeg hij de jeugd weer aan het hakken. Er werd echter met grote ontsteltenis kennis genomen van de grove teksten die zeer schadelijk zouden zijn voor de tere kinderzieltjes. En alsof dat nog niet genoeg was, zorgde de bijbehorende videoclip, met een kind dat zelfmoord pleegt, voor nog meer olie op het vuur.

De kritiek kwam vooral uit gereformeerde hoek. Er werden concerten van Jebroer geannuleerd en predikanten riepen ouders op hun kinderen te verbieden om naar de rapper te luisteren. Maar wat gebeurt er als ouders en predikanten iets verbieden? Juist, dan wordt het alleen maar populairder. Kind van de Duivel werd een grote hit en overal zong jong en oud het aanstekelijke nummer uit volle borst mee. Als reactie op de ophef, maakte Jebroer een nieuw nummer: Engeltje.

En dat was deel een van het #ophef-jaaroverzicht. Het tweede wordt morgen gepubliceerd.

