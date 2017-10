Dit moet je weten op woensdagochtend 25 oktober

WAT ER VANNACHT GEBEURDE

VS laten weer vluchtelingen toe

De Verenigde Staten gaan weer vluchtelingen toelaten, maar er komen verscherpte toelatingseisen voor migranten uit elf landen. President Donald Trump heeft dinsdag een wet uitgevaardigd waar dit in staat.

De migranten uit de elf landen krijgen voor een periode van negentig dagen te maken met de strengere eisen. Ze moeten aantonen dat ze geen bedreiging vormen en dan hun immigratie in het belang is van de VS. Al eerder kondigde Trump inreisverboden af, maar deze werden steeds geblokkeerd door de rechtbank.

Koerden in Irak schorten referendum op

De Koerden willen de resultaten van het onafhankelijkheidsreferendum bevriezen. Dat heeft de Koerdische regering woensdag aangeboden. Ze roepen een staakt-het-vuren op en een onmiddellijk einde aan alle militaire operaties in Noord-Irak. De Koerdische regering wil graag praten met de centrale regering in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Een maand geleden stemde 92 procent van de kiesgerechtigden in een referendum voor de onafhankelijkheid van Koerdistan. De Iraakse regering verwierp de uitslag en stuurde troepen naar het noorden van Irak en de stad Kirkuk, waar de Koerden zich bevinden. De Koerdische troepen trokken zich veelal terug.

Cuba: beschuldigen VS zijn science fiction

Volgens Cubaanse autoriteiten klopt er niets van de beschuldigingen die de VS vorige week naar het land maakte. Donald Trump zei vorige week dat Havana verantwoordelijk was voor de aanvallen op Amerikaanse ambassademedewerkers op Cuba, die klaagden over gehoorverlies, hoofdpijn en duizeligheid. De Cubaanse autoriteiten hebben de zaak onderzocht en beschuldigen de Verenigde Staten van laster.

WAT ER VERDER IN HET NIEUWS IS

Aantal taxibedrijven verdubbeld door Uber

Het aantal taxibedrijven in Nederland is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de laatste twee jaar zijn er veel nieuwe taxibedrijven bijgekomen. De groei heeft voor een groot deel te maken met taxi-apps als Uber die taxichauffeurs en klanten makkelijk met elkaar verbinden.

Ambulances vaker te laat bij spoedmeldingen

Ambulances kwamen in 2016 vaker te laat bij spoedmeldingen, blijkt uit cijfers van Ambulancezorg Nederland. Bij spoedritten moeten de ambulances in 95 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. Meer dan 41 duizend ambulances kwamen in 2016 te laat in een noodsituatie. Slechts drie ambulancediensten lukten het wel om binnen een kwartier ter plekke te zijn.

Detailhandel Nederland: samenwerking tegen winkelleegstand hard nodig

Gemeenten en het Rijk moeten samenwerken om winkelleegstand tegen gaan, vindt Detailhandel Nederland. In veel stadswijken en dorpen dreigen minder leefbaar te worden door de groeiende leegstand van winkels. Mensen voelen zich namelijk onveiliger als er veel winkels leeg staan.

Uit onderzoek van Detailhandel Nederland blijkt dat het afgelopen jaar in bijna de helft van de onderzochte gemeentes winkelleegstand in buurtwinkelcentra is toegenomen. In een derde van de onderzochte gemeenten is dit ook het geval in het centrum.

WAT ER VANDAAG GAAT GEBEUREN

Simply Red doet 10e editie Symphonica in Rosso

Woensdagavond treedt Simply Red op in de Ziggo Dome in Amsterdam tijdens de tiende editie van Symphonica in Rosso. Het is het eerste concent in een reeks in drie, waarbij de bezoekers zoals altijd in het rood gekleed gaan. Symphonica in Rosso is zo goed als uitverkocht.

Simply Red is bekend van hits als Holding Back The Years, If You Don't Know Me By Now en Something Got Me Started. De band verkocht wereldwijd meer dan 60 miljoen albums.

HET WEER

Op sommige plaatsen breekt vandaag de zon door. Lokaal valt wat (mot)regen. Het wordt 15 tot 18 graden.

