Dit moet je weten op vrijdagochtend 6 oktober

Wat moet je weten op deze vrijdagochtend 6 oktober? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Vijver Huis ter Heide leeggepompt

In de zoektocht naar de vermiste Anne (25) uit Utrecht wordt de vijver bij Huis ter Heide leeggepompt. In de vijver in het Blookerpark werd eerder een fiets gevonden die volgens de politie heel erg lijkt op die van Anne.

Donderdag arriveerden rond 23.00 uur brandweerauto’s met apparatuur om de vijver leeg te pompen.

Doden door storm Nate

Een tropische storm met de naam Nate heeft in Midden-Amerika al zeker 22 mensen het leven gekost. De autoriteiten vrezen dat dat cijfer nog op zal lopen. Vooral in Costa Rica (acht) en Nicaragua (elf) zijn slachtoffers gevallen.

De stormt trekt richting het noorden, naar de Mexicaanse regio Yucatan en naar de zuidkust van de Verenigde Staten. Nate zal boven de Golf van Mexico naar verwachting verder aanzwellen tot een orkaan van categorie 1. Inwoners van de Amerikaanse staat Texas hebben van de autoriteiten al de waarschuwing gekregen dat ze zich moeten voorbereiden op de storm.

Storing Leidsche Rijntunnel verholpen

Verkeergangers die donderdagmiddag, -avond of -nacht van Amsterdam naar Utrecht reden hebben hoogstwaarschijnlijk last gehad van een storing in de Leidsche Rijntunnel. Daardoor werkte het ‘tunneldoseren’ niet en dat leidde tot veel vertraging.

Rijkswaterstaat sloot de tunnel af, waardoor in de avondspits 20 kilometer file ontstond. Pas rond 01:00 uur ging de tunnel weer open. De files waren toen al wel opgelost door een alternatieve route en afname van de verkeersdrukte.

Theresa May blijft aan

Ondanks felle kritiek blijft de Britse premier Theresa May aan als leider van de conservatieve partij. Dat werd bekend na afloop van een rumoerig verlopen partijcongres in Manchester.

Volgens staatssecretaris Damian Green is May „even vastberaden als altijd om door te gaan in haar functie. Ze ziet het als haar plicht om dat te doen en zal hard werken om van deze regering een succesvolle te maken,'' zo tekende de BBC op uit zijn mond.

Trump twijfelt over deal met Iran

De Amerikaanse president Donald Trump heeft te kennen gegeven dat hij twijfelt of hij de nucleaire overeenkomst met Iran wil voortzetten. „We mogen niet toestaan dat Iran nucleaire wapens krijgt”, aldus Trump tijdens een vergadering met de militaire leiders van de Verenigde Staten.

In 2015 beloofde Iran na onderhandelingen met wereldmachten om het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties.

Argentijnen naar WK?

Voor het Nederlands elftal is het uiterst onzeker dat het WK van 2018 gehaald wordt, maar ook voor Argentinië blijft het billenkijpen. De thuiswedstrijd tegen Peru eindigde in 0-0.

De Argentijnen staan na 17 kwalificatiewedstrijden op een zesde plek en dat is niet voldoende voor kwalificatie. De ploeg moet dinsdag de uitwedstrijd tegen het reeds uitgeschakelde Ecuador zien te winnen om in ieder geval vijfde te worden. Die plek zou play-offs betekenen.

Wat er verder in het nieuws is

Plannen nieuw kabinet - hypotheekrenteaftrek omlaag

Veel berichtgeving over de plannen van het aanstaande nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zo gaat vanaf 2020 de hypotheekrenteaftrek fors omlaag. Dat gebeurt in stappen van 3 procent tot het lage tarief van de vlaktaks die de nieuwe coalitie wil invoeren, zo melden ingewijden aan De Telegraaf.

De partijen willen wel dat de maatregel ’budgetneutraal’ uitpakt. Het geld dat de staat bespaart door de verminderde hypotheekrenteaftrek wordt gestoken in een verlaging van het eigenwoningforfait. Deze taks wordt jaarlijks via de belastingaanslag opgelegd, maar zal vanaf het jaar 2020 huizenbezitters compenseren voor de verminderde hypotheekrenteaftrek.

Klimaatwet

Volgens Trouw komt Rutte III met een klimaatwet, met juridisch afrekenbare milieudoelen, zoals het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

Het kabinet maakt met die maatregelen serieus werk van het internationale klimaatakkoord van Parijs.

Beperkte toegang tot uitkering migranten

Het nieuwe kabinet gaat ook het integratiebeleid op de schop nemen. Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben straks in de eerste twee jaar in Nederland geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand, zo weet de Volkskrant.

Ze krijgen voorzieningen als huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij het integratietraject voortaan 'in natura' van gemeenten. Daarnaast hebben zij alleen nog recht op enkele honderden euro's 'leefgeld'.

Verder trekt het kabinet 1,5 miljard euro extra uit voor defensie en verlaagt de vennootschapsbelasting van 25 naar 21 procent, wat de schatkist 3 miljard euro per jaar kost.

BTW-tarief stijgt

Volgens De Telegraaf wil de nieuwe coalitie het lage btw-tarief verhogen van 6 naar 9 procent. De maatregel is onderdeel van het invoeren van een vlaktaks. Hierdoor wordt ook de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd

Door de btw-verhoging worden niet alleen boodschappen duurder, maar ook een bezoek aan de kapper of de schoenmaker. De ingrijpende verlaging van de hypotheekrenteaftrek gebeurt in vier stappen, van steeds drie procent per jaar, vanaf 2020.

De opbrengst moet uiteindelijk naar de huizenbezitter terugvloeien. Hiertoe wordt het eigenwoningforfait verlaagd, een belasting die woningeigenaren nu elk jaar bij hun aangifte inkomstenbelasting betalen.

Wat er staat te gebeuren

Nobelprijs voor de Vrede

Wie wint dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede? Dat wordt vrijdag bekendgemaakt in het Noorse Oslo. Wie zijn voorgedragen is niet officieel bekend, maar onder meer paus Franciscus, de Witte Helmen van Syrië, de Turkse journalist Can Dündar en de Saudische dissident Raif Badawi worden genoemd.

Uitspraak in zaak omstreden penaltyserie

Om 15:00 uur doet de rechtbank in Utrecht uitspraak in het kort geding tussen FC Lisse en de voetbalbond KNVB over de strafschoppenreeks in de eerste ronde van het bekertoernooi.

Daarin werd namelijk het zogeheten ABBA-principe gehanteerd, wat inhoudt dat het ene team begint waarna het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is.

De bond oordeelde dat de strafschoppenserie opnieuw moet, maar daar is Lisse het niet mee eens. Die ploeg won de serie op 20 september met 5-4 van HSV Hoek.