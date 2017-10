Dit moet je weten op dinsdagochtend 17 oktober

Wat moet je weten op deze dinsdagochtend 17 oktober? Metro zet het voor je op een rij.

WAT ER VANNACHT GEBEURDE

Giftig gas oorzaak onwelwording medewerkers

Twee medewerkers van verpakkingsfabriek Huhtamaki in Franeker zijn maandagavond onwel geworden doordat ze in aanraking waren gekomen met waterstofsulfide (H2S). Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis en maken het goed, meldt de brandweer.

Het giftige gas, ook wel zwavelwaterstof genoemd, was het gevolg van roestvorming in buizen en machines die tijdelijk niet werden gebruikt en met een zuur werden gespoeld.

Doden door raketaanval op IS-kampen Jemen

Bij Amerikaanse raketaanvallen in Jemen zijn maandag tientallen strijders van Islamitische Staat (IS) om het leven gekomen. De aanvallen werden uitgevoerd op twee trainingskampen van de terreurbeweging, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Woningen ontruimd na plofkraak Bakkeveen

Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een plofkraak gepleegd op een pinautomaat in Bakkeveen. Omdat er waarschijnlijk nog explosief materiaal is achtergebleven is de omgeving afgezet en zijn tien woningen ontruimd.

Iets na 03.00 uur werden de omwonenden van een supermarkt aan de Duerswaldmer Wei in de Friese plaats gewekt door een harde knal. Al snel bleek dat de geldautomaat in de muur van de winkel was opgeblazen. De daders zijn na de kraak weggereden richting het nabijgelegen Haulerwijk. Of er iets is buitgemaakt kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.

WAT ER VANDAAG STAAT TE GEBEUREN

Wereldprimeur met 3D-geprinte fietsbrug

Het Brabantse Gemert heeft dinsdag een primeur. De eerste 3D-geprinte betonnen fietsburg ter wereld wordt in gebruik genomen. De bijzondere brug is ontwikkeld door BAM Infra in samenwerking met de TU Eindhoven. Het printen van de 8 meter lange fietsbrug begon in juni en in september kon de constructie op haar plaats worden gehesen. Het ter plekke produceren van een infrastructureel bouwwerk heeft volgens BAM milieuvoordelen. ,,We hebben geen hulpmaterialen, zoals bekisting, nodig. Dit levert aanzienlijk minder afval op en we hoeven minder schaarse grondstoffen te gebruiken", zei Marinus Schimmel, directeur BAM Infra Nederland bij de start van het printproces.

Noodtoestand Florida om komst alt-right-leider

De gouverneur van de Amerikaanse staat Florida heeft lokaal de noodtoestand uitgeroepen vanwege een bezoek van een extreemrechtse leider aan de Universiteit van Florida in Gainesville deze week. Op die manier hoopt gouverneur Rick Scott op tijd voorbereid te zijn als de bijeenkomst eventueel uitmondt in geweld.

Richard Spencer, die een blanke nationalistische groepering leidt, wil donderdag op de universiteit een toespraak houden. Hij wordt gezien als een van de grondleggers van de zogeheten alt-right-beweging. Volgens lokale media had hij gedreigd met een rechtszaak als de universiteit de bijeenkomst zou verbieden. De school riep de studenten op om zijn ,,boodschap van haat" in ieder geval te negeren.

Twee leiders onafhankelijkheidsbeweging Catalonië gearresteerd

Op last van het Spaanse Hooggerechtshof zijn twee separatistische leiders uit Catalonië gevangengezet. Er loopt een onderzoek naar opruiing, omdat ze een belangrijke rol zouden hebben gespeeld bij demonstraties in Barcelona in september, voorafgaand aan het omstreden referendum over onafhankelijkheid. Het gaat om Jordi Sanchez van de Catalaanse Nationale Vergadering en Jordi Cuixart van de organisatie Omnium Cultural. Ook zijn twee hoge politiemensen uit Barcelona verhoord. Nadat de twee waren vastgezet verzamelden zich zo'n 200 mensen bij het Catalaanse regeringsgebouw in Barcelona om te demonstreren.

WAT ER VERDER IN HET NIEUWS IS

CDA-jongeren: zet basisbeurs alsnog in akkoord

De jongerenorganisatie van het CDA gaat op het komende congres van de partij een voorstel indienen om de terugkeer van de basisbeurs alsnog op te nemen in het regeerakkoord.

,,Het leenstelsel vergroot niet alleen de drempel om te gaan studeren, het vergroot ook de ongelijkheid in de samenleving", aldus voorzitter Lotte Schipper van het CDJA. Dat de terugkeer van de basisbeurs niet in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat noemt ze een ,,grote teleurstelling".

'Geld en mensen nodig voor Landelijke Eenheid'

De Landelijke Eenheid van de politie heeft een tekort aan financiële middelen en mankracht. Daardoor kan de opvolger van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn werk maar onvoldoende uitvoeren. Dat zegt Richard Bronswijk, voorzitter van de ondernemingsraad in een interview in het AD.

Tachtig Netflix-films in de planning voor 2018

Netflix brengt volgend jaar ongeveer tachtig films uit. De streamingservice wil daarmee volgens contentdirecteur Ted Sarandos de schaal waarop het eigen films aanbiedt gelijktrekken met de serieproductie.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers verklaarde Sarandos tegenover investeerders dat het gaat om films met uiteenlopende budgetten, "van de Sundance-hit van een miljoen tot aan het veel grotere werk". Hij noemde volgens Variety als voorbeeld van die laatste categorie The Irishman, de film van Robert De Niro met een budget van 46 miljoen dollar (39 miljoen euro).

Vrouwen vaker ziek dan mannen

Vrouwen hadden vorig jaar meer ziekteverzuim dan mannen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar waren vrouwen zelfs twee keer zo vaak afwezig, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. In alle leeftijdsgroepen hadden vrouwen een hoger ziekteverzuim dan mannen. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger ook het verzuim. Naarmate werknemers ouder zijn blijven ze per ziekmelding langer afwezig. Dat komt bijvoorbeeld door kwalen als rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten.

Het CBS benadrukt dat geen rekening is gehouden met de werkomstandigheden, zoals fysieke en psychische belasting. Uit eerder onderzoek bleek dat ook als dat wel was gebeurd het verzuim bij vrouwen hoger was. Een deel van dat verzuim is volgens het CBS te verklaren door ziekte tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

HET WEER

Het blijft heerlijk warm voor de tijd van het jaar. Maar met 17-21 graden wordt het vandaag een stuk minder warm dan gisteren. Wel is het nog altijd ruim warmer dan normaal voor medio oktober. Het weerbeeld bestaat uit veel zon en af en toe wat bewolking.